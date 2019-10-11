第二届北京肖邦国际青少年钢琴比赛将拉开帷幕

人民网北京10月11日电 （记者林露）今天，记者从中央音乐学院获悉，由中央音乐学院主办的第二届北京肖邦国际青少年钢琴比赛将于2019年10月19日至11月2日举行。

10月19日的开幕式音乐会将特邀第十六届肖邦国际钢琴比赛的银奖获得者、著名奥地利钢琴家英歌夫·温德和波兰著名钢琴家、此次比赛评委彼得·帕莱齐内担任独奏，中央音乐学院交响乐团协奏，著名指挥家陈琳担任指挥。

中央音乐学院院长、比赛组委会主席和艺术总监俞峰介绍，北京肖邦国际青少年钢琴比赛与华沙肖邦国际钢琴比赛一脉相承。大赛每三年在北京举办一届，旨在搭建超越国别、洲际的世界音乐艺术平台，遴选优秀的青少年钢琴家，是目前国内少有的严格按照国际音乐艺术比赛规程、以国际顶级钢琴音乐家和教育家为评委的世界性钢琴比赛。

此次比赛规格高，选手水平高，共有17个国家和地区的121名选手报名参加比赛。大赛分为少年组和青年组两个组别，按照初赛、半决赛和决赛三个阶段进行比赛，每个组别的第一名获奖者可直接参加将于2020年10月举办的第十八届华沙肖邦国际钢琴比赛初赛。

本届比赛评委会主席由第十八届华沙肖邦国际钢琴比赛评委会主席卡塔琳娜·波波娃·齐德隆担任，并由多位国际著名音乐家担任评委。

此外，本次比赛期间还将同期举办多场活动，部分评委将举办大师班和音乐会，为听众带来美好的音乐享受。10月29日，波兰肖邦研究院将在比赛期间进行第18届肖邦国际钢琴比赛推广音乐会。比赛期间还将举行“中国肖邦音乐艺术研究中心”揭牌仪式。

中央音乐学院介绍，这项赛事集比赛、教学和演出于一体，不仅为中国音乐爱好者带来了具有国际水准的音乐视听盛宴，而且也为中国音乐教育工作者提供公益性教学观摩和交流的机会。同时，也将为提高我国钢琴教学和演奏水平、促进国际文化交流、推动文化繁荣发展发挥积极作用。

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