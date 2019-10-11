浙江大中学生“寻访百名英雄 传承红色基因”

“崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出。”近日，浙江大中学生踏上寻访英雄之路。他们挖掘红色故事，聆听英雄事迹，在寻访实践中，用青春足迹传承红色基因。

浙江大学人文学院的15名师生党员邀请历史学系的专家学者担任指导教师，以新中国70年奋斗历程中的重要事件为主线，奔赴河北西柏坡、北京、浙江杭州、江苏南京、安徽凤阳、上海、广东珠海、福建平潭等八省市的红色教育基地。一路上，寻访团队采访被董必武夫妇救下的老党员、小岗村“大包干”带头人等60余人，形成红色故事、寻访日志、采访手记等共3万余字。队员们还通过“红色微党课”“微慕课”讲述红色历史与红色故事，打造移动的“红色课堂”。

浙江工业大学第二届研究生“红色锤炼”实践团从杭州出发，分为两个小分队前往嘉兴南湖红船、上海中共一大会址、浙东抗日根据地旧址、富阳受降镇纪念馆、安吉余村、余姚横坎头村等红色教育基地、“绿水青山”理念发源地和乡村振兴特色地，在接受红色教育中，感受新中国70年来革命老区、红色圣地发生的翻天覆地的变化，感悟中国共产党带领人民取得的辉煌成就。

浙江师范大学马克思主义学院180余名本科生、研究生结对组成了12支寻访团队，分赴金华市8个区县开展寻访革命老兵活动。寻访队员对70余位参加过抗日战争、解放战争的老兵进行集中深度访谈，形成110余篇感人至深的红色故事，并将寻访过程中的红色故事、照片、视频等进行汇编，通过“互联网+寻访”，以微党课等形式在各大新媒体平台上发布，阅读量累计已超15万余次。

同时，寻访队员将收集的宝贵资料结合自身体会，依托农村文化大礼堂开展内容丰富、形式多样的理论宣讲会，用青春解读红色故事，用热情弘扬红色精神，给到场的党员干部和普通村民进行精神的洗礼。

在丽水缙云，浙江中医药大学的学生寻访到的抗美援朝老英雄朱国周已经93岁高龄。“缓慢而坚定的声音，一下子把我们拉回到那个战火纷飞的年代。”实践队员们探寻“浙西南革命精神”，送医药下乡、开展文艺汇演、瞻仰红色旧址，在此过程中感受经历过峥嵘岁月的老一辈英雄的“初心”和“使命”。

俞秀松是中国共产党早期杰出的革命活动家，也是中国社会主义青年团的创始人。他的家乡在诸暨市次坞镇溪埭村。嘉兴职业技术学院的同学从这里出发，沿着俞秀松的红色足迹，一路来到位于上海渔阳里的共青团中央机关旧址纪念馆，听俞秀松后人讲述他的生平事迹和革命历程，感怀当年革命青年的爱国情怀。今年20岁的朱芷兰与俞秀松正好相差了100岁，参加完全部的寻访活动，朱芷兰感触非常深刻：“前辈抛头颅洒热血，义无反顾地选择了革命的道路，是对共产主义的信仰和对民族、国家深厚的情感。”

“历史是最好的教科书。寻访活动进一步让我明白新中国的来之不易。”浙江传媒学院文化创意与管理学院18级会展1班学生田野参加了到福建宁德屏东县的寻访，除了发掘一个个红色印迹，他还和团队同学在当地举办红色公益游园会，把红色故事与游戏活动结合，吸引了300多名游客和青少年参加。

此次红色寻访，浙江省有48支团队、1292名青年学生参与其中。在寻找红色人物和红色故事的过程中，年轻的学子也经历了一次深刻、鲜活、完整的红色课外主题思政教育。

接下来，团浙江省委还将把寻访队员整理的一批英雄人物事迹和感人故事在全省巡讲。“用生动性、创新性、启发式的思政公开课，激发青年学生传承红色基因、矢志奋斗报国的家国情怀。”团浙江省委相关负责人说。

中国青年报·中国青年网记者 董碧水

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