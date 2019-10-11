华师大连续四年举办校园最美故事展映会

“一张公费师范生录取通知书是初心的缩影，它改变了王潇的命运，也坚定了她在三尺讲台上为国育才的决心。”近日，在华中师范大学举办的“华师故事”展映会（以下简称“华师故事会”）上，该校首届免费师范毕业生、华师一附中初中部教师王潇给总理写信的故事，让无数在场师生动容。

华师故事会至今已连续举办4年，被师生们称为“大学最美思政课”。

华师大专门成立华师故事会主题宣传教育活动领导小组对活动进行统筹规划，要求重点讲好办学历史、学科发展、师生典型、优秀校友、国际交流等5类故事。

华师故事会的讲述者大多是普通教师、在校学生、职工和校友，也都是故事的亲历者、见证者或参与者。在刚刚落幕的华师故事会上，8名师生校友用不同的故事，以德育引领教育，用致敬表达崇敬。

已故教育家刘介愚的孙女刘敏，含泪回忆了爷爷一生坚守家国情怀的经历。1989年，80岁高龄的爷爷拿出节衣缩食积攒的1万元，化名“新梅”捐给了学校。两年后爷爷去世时，家里只有一台14英寸的电视机和一台单门冰箱，几乎没有值钱的东西，却留下了对教育事业的无限热爱。

著名语言学家邢福义教授，从1954年毕业留校任教时起，30多年里给父亲写下了200余封家书。他将爱国情怀和对教书育人的热爱写进了家书。

通过身边人、平凡人讲述质朴的故事，弘扬教育精神，华师故事会实现了“无处不教育、处处是课堂”。

从事教育工作多年的校友李长弓，带来40年前的几本课堂笔记，回忆了著名历史学家张舜徽先生对学生们的言传身教。来自台湾的教师王勤业，分享了自己爱上华师大的理由；华师大校长赵凌云以“携手共筑华师梦”为主题进行演讲，希望华师人不忘初心，牢记使命。

据统计，华师故事会覆盖近70个职能部门和教学科研单位，每次展映会现场有观众近千人，网络直播观众突破10万人次。

讲好“华师故事”，传播好“华师故事”。华师大专门制作了“华师故事”专题网站，建设“华师故事”微视频制作平台，拍摄了《美丽人生》《“感动华师”海外人物》等20余部“华师故事”系列微电影、微视频，利用微博、微信等新媒体平台进行专题推送。

党波涛 胡林 中国青年报·中国青年网记者 雷宇

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