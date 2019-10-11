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支月英：一生只为一事来

2019年10月11日08:28  来源：光明日报
 

支月英 资料图片

【最美奋斗者】

今年10月1日，是让全国模范教师、江西省奉新县澡下镇白洋教学点负责人支月英激动不已的日子。这一天，在北京举行的庆祝中华人民共和国成立70周年大会上，她作为“最美奋斗者”荣誉称号获得者，受邀来到天安门广场观礼。

支月英说：“作为一名山村教师，能够亲临盛会，我觉得非常光荣。这份荣誉不光属于我自己，更属于所有基层教育工作者。”

今年58岁的支月英，在大山深处从教已有39年。

这39年里，陪伴山里孩子们成长，是她生活的常态。这39年里，她走得最多的是崎岖山路，想得最多的是如何教好深山里的孩子。一生只为一事来，从“支姐姐”到“支妈妈”再到“支奶奶”，支月英一直在山旮旯里坚守。

1980年，奉新县中小学教师队伍青黄不接，偏远山区更缺教师。时年19岁的支月英怀着对教师职业的憧憬，报名参加了奉新县澡下镇招聘山村小学教师的考试，并顺利考取。她不顾父母的反对，离开家乡南昌进贤，前往海拔近千米、最缺教师的泥洋小学任教。

山里的条件比想象的还要艰苦：小村距县城上百里，到最近的村镇坐车之后还要步行20里山路。山里人烟稀少，小路坎坷曲折，学生全靠两条腿在崇山峻岭间跋涉。支月英毫不畏惧，咬牙坚持。她把学生当作亲人，当时有些孩子家庭贫困，交不起学费，她就用仅有的几十块钱工资垫付，经常陷入无钱买米买菜的窘境。旁人不理解，劝她赶紧想办法离开。她总是笑着说：“日子会好起来的。在这里守着孩子们，心里更踏实！”

4年后，由于支月英刻苦钻研，教学点学生成绩综合评估每次都在全镇前列，组织上任命她为泥洋小学校长，兼管两个村小教学。为提高学校“入学率”“巩固率”“普及率”，支月英带着同事走门串户，给孩子家长反复做工作，当年学校的“三率”就达到99.5%。为提高教学质量，她努力自学、积极参加各类培训，认真总结出适合乡村教学点的动静搭配教学法。她坚持以人为本的教育思想，眼里没有差生概念，学生们只是爱好和特长不同。

这些年，各级领导去看望支月英，多次提出给她调换工作，但她都婉言谢绝。2012年2月，组织上考虑到她年龄偏大，想调她下山到镇中心小学任教。此时，比泥洋小学更偏远的白洋教学点学生家长，联名要求支月英去白洋任教。她毫不犹豫地答应了，成了这个教学点第一位公办教师。

2016年5月，支月英已到退休年龄，本可回到县城安享晚年，但在乡亲们的挽留下，她选择留在白洋教学点任教。她说：“我是大山的女儿，如果身体允许，我就一直教下去。”

岁月如梭，支月英以39年的爱与执着，以培育深山两代人的实际行动，谱写了一名人民教师的光荣诗篇。她先后获得了全国优秀共产党员、全国教书育人楷模、全国岗位学雷锋标兵等荣誉称号。今年教师节前夕，以她的真实故事改编的电影《一生只为一事来》在全国上映。

“看到自己教过的孩子们学到了知识、学会了做人、走出了大山、在各行各业努力奋斗，我打心底高兴。我希望更多人才成为教师，让优秀的人去培养更优秀的人。这样，我们的民族就始终有希望，我们的国家就永远有未来。”支月英说。

（本报记者 胡晓军）

(责编：何淼、曹昆)
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