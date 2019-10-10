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世界名校龙舟队海河竞渡 共庆“百年南开”

2019年10月10日16:57  来源：人民网-教育频道
 

人民网讯 10月9日，由南开大学与天津市体育局、天津市教委携手举办的“百年南开”世界名校龙舟邀请赛在天津海河举行。来自新加坡国立大学、悉尼大学、澳门大学、香港科技大学、清华大学、北京大学、南开大学等国内外15所高校的18支队伍、约300名龙舟运动员参加了男子、女子、混合200米直道竞速和男子、女子、混合500米直道竞速等项目。

南开大学党委副书记杨克欣表示，龙舟是中华文明的传承，龙舟精神是中华民族优秀传统文化的精髓，一直激励着中国人民团结奋进、创新进取。本次比赛以南开大学百年校庆为契机，意在以舟会友、共襄盛举。期盼通过世界名校龙舟运动队的交流互鉴，共同培养“健康向上、拼搏竞争”的体育精神，进一步推动中华龙舟文化、龙舟精神在国际高校中广泛传播，打造文化包容共同体，促进国际体育文化交流。

开赛前举办了别具特色的点睛仪式，与会嘉宾共同为龙舟点睛。龙舟点睛来源于“画龙点睛”一说，寓意国泰民安，鸿运当头。本次比赛的点睛仪式，更是饱含了祝福祖国、祝福天津、祝福南开的美好期盼。

值得关注的是，在当天比赛中，北京大学、清华大学、南开大学三校龙舟队首次以“刚毅”、“坚卓”、“同心”为队名，重新混编组队，带来了一场龙舟赛表演赛。

“南开大学马上要迎来100岁生日了，能在这个时候再次为母校赢得多枚奖牌，我们非常高兴、自豪，这是我们对母校百岁华诞送上的诚挚贺礼，祝福我们的母校生日快乐、永远年轻。”南开大学龙舟队队员在赛后激动地说道。

据了解，世界名校龙舟大赛始于2015年天津海河国际龙舟赛暨首届世界名校龙舟大赛，邀请国内外知名高校参赛，旨在通过大赛打造“名城、名河、名校”主题，展现世界名校学子的青春风采。“百年南开”世界名校龙舟邀请赛是该项赛事首次由高校主办。

(责编：孙竞、熊旭)
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