今年中国“互联网＋”大学生创新创业大赛首次面向高中生

人民网北京10月10日电（孙竞）记者今天从教育部新闻发布会上获悉，第五届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛总决赛将于10月12日至16日在浙江大学举行，本届大赛报名人数和参赛项目数均创历史新高。值得关注的是，今年大赛在高教、职教、国际版块的基础上，首次拓展了面向高中生的萌芽版块。

教育部高等教育司司长吴岩介绍，第五届大赛构建了“高教、职教、国际、萌芽（中学生）”四大版块，实现了“更全面、更国际、更中国、更教育、更创新”的办赛目标。共有来自全球五大洲124个国家和地区、4093所院校的457万名大学生、109万个团队报名参赛，参赛项目和学生数接近前四届大赛的总和，其中，国际赛道有来自120个国家和地区、1153所院校的6000多名大学生参赛，使大赛成为了一场“百国千校”的世界大学生创新创业盛会。

作为中国“互联网+”大学生创新创业大赛的重要活动，今年的“青年红色筑梦之旅”从嘉兴南湖正式启航，先后在江西上饶、安徽六安、黑龙江大庆、山东威海、云南临沧等地开展了全国对接活动，各地各高校广泛组织省级和校级对接活动，累计100万名大学生、22万名教师、23.8万个创新创业项目深入革命老区、贫困地区和城乡社区，对接农户74.8万户、企业24204家，签订合作协议16800余项，产生经济效益约64亿元。

吴岩表示，自2015年举办以来，中国“互联网+”大学生创新创业大赛是我国深化创新创业教育改革的重要载体和平台，大赛为大学生实现创新创业梦想打开了一扇美丽的天窗。五届大赛累计230万个团队的947万名大学生参赛，累计170万大学生踏上“青年红色筑梦之旅”，孵化了一大批高质量创业项目，以赛促创效果显著。

“我们做了一个调研，赛后成立公司的项目中，近90%是赛后第一年成立，有一半左右的公司完成融资，19%的项目完成5000万以上的融资。实践类项目2018年的年收入在5000万以上的占比为13%，最高的项目年收入突破2亿元。”吴岩说。

五年来，来自五大洲120多个国家和地区的近千万大学生参赛，一个全球最大双创教育交流平台，一场惊艳非凡的全球双创盛会正在形成。

吴岩强调，创新创业教育是高等教育人才培养改革的重要突破口。目前，教育部会同国家发展改革委建设了19个高校双创示范基地，建设了200所深化创新创业教育改革示范高校；全国累计开设创新创业教育专门课程2.8万余门，各示范校开设2800余门线上线下课程，选课人数近630万人次；全国高校创新创业教育专职教师近2.8万人、兼职导师9.3万余人。

“可以说，中国的创新创业教育实现了新时期大学素质教育的新突破，为当代大学生绽放自我、展现风采、服务国家提供了新平台，为世界创新创业教育提供了中国新经验。”吴岩最后说。

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