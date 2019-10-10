人民网>>教育>>滚动新闻

2019环球网“公益，让教育更美好”教育盛典即将开启

2019年10月10日14:48  来源：环球网
 
原标题：2019环球网“公益，让教育更美好”教育盛典即将开启

　　28年前的一张大眼睛照片直到今天都让大家记忆犹新，那双充满渴望的大眼睛具有一种直抵人心的感染力，深深震撼了我们。从那刻起，“希望工程”为教育公益开辟了一方新天地，全国各地开启了向失学儿童捐资助学的行动，教育公益也逐渐走进人们的视野，也让我们知道教育需要公益的力量。

　　教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。国家越来越重视教育，无论是国家政策实施还是企业的公益活动举办，都从未停下过奔跑的步伐。近5年来，中央财政累计投入专项资金1620亿元，用于全面改善近22万所农村学校基本办学条件，按照国家2018年至2020年的扶贫方案，未来将确保深度贫困地区如期完成“发展教育脱贫一批”的任务。政府一直引领着教育公益的前进道路，企业也一直在坚持“公益，让教育更美好”的初心，为了实现更公平、高质量的教育普及而努力。从“免费午餐”到“美丽中国”，公益的脚步从未停止。

　　公益，让教育现代化加速推进;

　　公益，让教育资源更加均衡;

　　公益，让教育更加美好。

　　2019年环球网教育盛典即将拉开帷幕，本届教育盛典由环球网与知更鸟网联合主办，维思传媒承办，以“公益，让教育更美好”为主题，聚焦教育公益、学校教育、国际教育、家庭教育、K12等教育十大热点话题，此次活动将于2019年11月在京举办。本届教育盛典云集500+国内外权威教育专家、1000+优秀教育机构及知名人士，共同探讨在终生教育和大教育的视野下的教育公益新路径，实现资源交流合作、联动创新，并真正实现教育领域的“人人公益”。

　　环球网是具备新闻采编权的大型中英文双语新闻门户网站、中央级综合性网络新闻媒体，从创办至今，环球网始终聚焦于各种公益事业，而教育的公益性也值得关注，关注儿童教育就是关注中国的未来。

　　一起关注教育公益，一起助力未来。本次大会设置了诸多形式的评选：公益类教育集团与个人案例评选、品牌实力教育集团等综合类案例评选、备受认可的高校类案例评选、广受好评的教师及国际学校类案例评选等。所有案例评选将最终由网络投票、专家、媒体评审评出。

　　环球网致力于提供专业化、全方位的国际资讯服务，呈现纷繁世界的精彩之处，提供及时、客观、权威、独立的新闻报道。正值中华人民共和国成立70周年之际，环球网带领海内外人民一起见证中国教育公益的伟大进程。

　　2019年环球网教育盛典期待您的到来，让我们一起聚焦中国教育----“公益，让教育更美好”。

 

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved