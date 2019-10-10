原标题：2019环球网“公益，让教育更美好”教育盛典即将开启

28年前的一张大眼睛照片直到今天都让大家记忆犹新，那双充满渴望的大眼睛具有一种直抵人心的感染力，深深震撼了我们。从那刻起，“希望工程”为教育公益开辟了一方新天地，全国各地开启了向失学儿童捐资助学的行动，教育公益也逐渐走进人们的视野，也让我们知道教育需要公益的力量。

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。国家越来越重视教育，无论是国家政策实施还是企业的公益活动举办，都从未停下过奔跑的步伐。近5年来，中央财政累计投入专项资金1620亿元，用于全面改善近22万所农村学校基本办学条件，按照国家2018年至2020年的扶贫方案，未来将确保深度贫困地区如期完成“发展教育脱贫一批”的任务。政府一直引领着教育公益的前进道路，企业也一直在坚持“公益，让教育更美好”的初心，为了实现更公平、高质量的教育普及而努力。从“免费午餐”到“美丽中国”，公益的脚步从未停止。

公益，让教育现代化加速推进;

公益，让教育资源更加均衡;

公益，让教育更加美好。

2019年环球网教育盛典即将拉开帷幕，本届教育盛典由环球网与知更鸟网联合主办，维思传媒承办，以“公益，让教育更美好”为主题，聚焦教育公益、学校教育、国际教育、家庭教育、K12等教育十大热点话题，此次活动将于2019年11月在京举办。本届教育盛典云集500+国内外权威教育专家、1000+优秀教育机构及知名人士，共同探讨在终生教育和大教育的视野下的教育公益新路径，实现资源交流合作、联动创新，并真正实现教育领域的“人人公益”。

环球网是具备新闻采编权的大型中英文双语新闻门户网站、中央级综合性网络新闻媒体，从创办至今，环球网始终聚焦于各种公益事业，而教育的公益性也值得关注，关注儿童教育就是关注中国的未来。

一起关注教育公益，一起助力未来。本次大会设置了诸多形式的评选：公益类教育集团与个人案例评选、品牌实力教育集团等综合类案例评选、备受认可的高校类案例评选、广受好评的教师及国际学校类案例评选等。所有案例评选将最终由网络投票、专家、媒体评审评出。

环球网致力于提供专业化、全方位的国际资讯服务，呈现纷繁世界的精彩之处，提供及时、客观、权威、独立的新闻报道。正值中华人民共和国成立70周年之际，环球网带领海内外人民一起见证中国教育公益的伟大进程。

2019年环球网教育盛典期待您的到来，让我们一起聚焦中国教育----“公益，让教育更美好”。

(责编：郝孟佳、熊旭)