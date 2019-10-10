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纪念阎世善诞辰一百周年 把京剧艺术传下去

2019年10月10日11:09  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月10日电 （记者 郝孟佳）纪念京剧武旦表演艺术家、戏曲教育家、中国戏曲学院教授阎世善先生诞辰100周年研讨会9日在中国戏曲学院举办。中国戏曲学院党委书记龚裕表示，纪念阎世善就要学习其武旦正宗本源的艺术精神。此次京剧阎派武旦研习班的举办，其目的就是为了使前辈们毕生追求的事业后继有人，希望京剧武旦事业继往开来、薪火相传、根深叶茂。

阎世善原名阎庆珍，生于1919年，2007年逝世。祖父阎金福，为清末“四喜班”著名旦角，父亲阎岚亭工京剧武生。阎世善深受家庭熏陶，七岁入“富连成”科班学艺，攻学武旦，十岁登台。1935年业满出科，先后与梅兰芳、尚小云、程砚秋、马连良、谭富英、叶盛章，李少春、张君秋、裘盛戎等著名演员搭班合作。

1981年他调到中国戏曲学院任教，以传、帮、带的形式对学院苏稚、谯翠蓉、李亚莉等几代武旦教师，给予无私的教授。他带领教师挖掘一批濒临失传的剧目，如《摇钱树》《青龙棍》《打孟良》；带领教师整理加工一批剧目，如《女杀四门》《青石山》；教授《取金陵》恢复“打八将”，使罕见的武旦技术重现于舞合。他带领教师进行教研、科研。录制了长达五个多小时的“武旦技艺”视频教材，留下五万多字的教材。第一个课题是“出手”基础教程，具有标准示范意义。

阎世善退休之后，师生随时登门问艺。需要现场指导、教学把关，他随请随到，不计报酬、不要名份。阎世善生前多次说过：我所作的一切，不想为自己树碑立传，就是想把前辈的艺术传下去。

8日晚，阎世善纪念演出在北京梅兰芳大剧院举办，来自2019年度艺术人才培养项目“京剧武旦（阎派）表演人才培养”研习班的优秀学员们演绎了阎派经典长靠武旦代表作《女杀四门》及短打武旦代表作《锯大缸》。

2019年度艺术人才培养项目“京剧武旦（阎派）表演人才培养”研习班由国家艺术基金资助、中国戏曲学院举办，2019年5月6日开班，进行为期两个月的学习，共有17个单位的20名青年演员入选。

研习班以《女杀四门》《锯大缸》为教学剧目，加强青年京剧武旦演员对长靠武旦及短打武旦表演规律的认识，夯实武旦表演技术技巧及基本功法，提升武旦表演人才的专业水平及内在涵养。此外，研习班还开设了武打技巧编排、出手训练、武旦技术技巧研习等课程，基本功课程与剧目课成龙配套有机统一，以夯实武旦表演基本功。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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