熄灯后都在聊啥？这个95后学霸寝室和想象中不太一样

宋鹏宇、李碧桓、靖鑫和程浩远（受访者/供图）

把三个东北人和一个河南人放到一个寝室，会出现什么化学反应？

聊天无禁忌，熄灯没规矩，垃圾随缘倒，东北话满地飘，就是浙江大学玉泉校区32舍290寝室的日常。

日前，浙江大学各个专业保研名单陆续出炉，这4个人去学校旁边的菜馆搓了一顿，庆祝全寝室3人直博1人保研，但乘兴而去却败兴而归，因为菜盘太小，不符合东北人的需求。

和普遍认知里的学霸寝室不同，290室的四个男生形容自己寝室最多的就是“随便”，宋鹏宇、李碧桓和靖鑫是东北人，组寝室的时候拉上了河南的程浩远，很快就同化了他的河南口音。

四个男生学三个方向

从不在寝室讨论学习

四个男生的专业并不相同，宋鹏宇和唯一的河南人程浩远是电子信息专业，李碧桓是电气工程及其自动化，而靖鑫则是自动化专业。因为方向不同，他们从不在寝室讨论学习。

全寝室公认的学神就是宋鹏宇了，原本是电子信息专业的他直博到了控制学院，大三时以第一作者身份撰写的论文就被中国自动化学会录用。大一上微积分课，他常常坐在最后一排，考试的时候却总是第一个冲上去交卷。

靖鑫和宋鹏宇都是从电气学院转行去了控制科学与工程，靖鑫很早就加入了Robocup实验室，为转行做准备，而宋鹏宇则是在一次次历练中发现了自己的爱好。

“第一次有转行的心态是在中控杯比赛的时候，当时每天都爬着、跪着、蹲着，在地上做机器人，这种偏工程方向的课程对动手能力要求很高，但我并不擅长。”让宋鹏宇发现自己真正兴趣所在的是大二下学期的一次数学建模竞赛。当时，他第一次接触到数据挖掘项目，需要从大量数据中提取有效信息进行建模，比赛时间紧迫，他需要在短时间内学习各类算法。

“虽然是首次接触，但觉得数据、算法这些东西真的很有魅力，我在比赛的时候通宵达旦，但自学起来却并不感觉枯燥。”在那次比赛中，宋鹏宇取得了一等奖，从此也走上了数据挖掘的研究之路。

在大三上学期，他加入了控制学院赵春晖老师的工业大数据实验室，并在赵老师的指导下完成一项项科研任务，“真的很感谢赵老师一年来的指导，让我逐步形成了学术研究的思路，也有了自己的第一篇论文。”最终，宋鹏宇也加入了赵老师的大数据分析与智能监控课题组攻读博士，投入到科研的道路中。

不是每个人对未来的规划都像宋鹏宇一样坚定。李碧桓表示，这就像是在草坪上修一条小路，如果你慢慢发现自己修的路没什么人走，那你也可以看看别人是怎样走的，要尽可能先了解这个方向，再去修一条自己感兴趣的路。

保研直博之路不简单

遇到的问题五花八门

虽然成绩都很不错，但是在竞争激烈的浙大工科专业，四个人的保研直博之路并非一帆风顺，几乎遇到了保研中都可能发生的插曲。

“算是有惊无险吧。”程浩远告诉记者，和去年相比，保研名额少了15个人，算上各种竞赛加分，他觉得成绩还是不够，甚至考虑过去考研，但好在排在前面的几个人要出国，他压线获得了推免资格。李碧桓的情况和程浩远差不多，他排名专业第30，凭借着微弱的优势拿到了推免名额。

而靖鑫的保研过程卡在了导师那里，原本联系好的实验室导师突然说名额不够了。那是早上七八点钟，他回到寝室心情很是低落，“和室友们吐槽发泄了一通后，我就开始想以后的路怎么走。”好在最后导师又多拿到了几个名额，靖鑫才顺利保研。

宋鹏宇的跨专业保研之路就更为曲折了，不光要自学新知识，还要同时完成本专业课程的学习，仅大三上半学期，宋鹏宇的课内绩点便下降了0.1，在一些自己不擅长的实践课上也难免受到老师的数落。“那个学期真的太难熬了，我一度问自己，追求理想难道是错的吗？”

那时候，宋鹏宇经常会听一首纯音乐，叫做《孤独的牧羊人（The Lonely Shepherd）》，这个世界上，有多少人盲目地活着，跟随着人流，像极了一只只绵羊，只有牧羊人知道自己的方向，知道自己要往何处前进，面对着拥挤的羊群，牧羊人是孤独的。这些煎熬，室友们都看在眼里，“考试之前，室友们会经常鼓励我追求自己感兴趣的东西。”

最终，宋鹏宇凭借着自己的执着和室友的陪伴，通过学术论文与科技竞赛的保研鼓励加分弥补了学业成绩的不足，以专业前10%的保研成绩进入了控制学院攻读博士，圆满地迈出了追求理想的第一步。

从贸易战到爱情故事

夜聊的内容精彩纷呈

在这个寝室，没有规矩，没有约定，更没有早晨一起起床、吃早餐的自律，四个人都有自己特别的学习习惯，对彼此的包容性极高。

李碧桓很少在寝室学习，而且有吃早饭的习惯，但这并不影响宋鹏宇一觉睡到中午十二点。靖鑫喜欢和程浩远在寝室玩游戏，也不用担心会影响到其他人。白天四个人都是各自做各自的事情，很少凑在一起，但一旦四个人晚上在寝室，聊的内容可丰富了。

“国家大事、行业方向……都会聊。”靖鑫说，他还记得寝室夜聊“中美贸易战”，虽然大家观点各不相同，但是那种畅快感觉真的很爽。

四个人很少有寝室打理上的分工，基本都是各管各的地方，“垃圾如果满了的话，一般都是李碧桓受不了了，去倒掉。”靖鑫和李碧桓在去玉泉校区之前就是室友，对李碧桓的第一印象是一个“乖孩子”，“刚来寝室的时候连手机都不会用，还是我教他用的。”

虽然寝室里没有一个“老大”的角色，但一旦出现蟑螂，就是靖鑫的活了。在令无数北方汉子闻风丧胆的“带翅膀的蟑螂”面前，靖鑫是四个人里最淡定的。他直言自己从小就不怕任何虫子，所以寝室所有的爬虫都被他“包圆了”。

目前，四个人中只有程浩远有女朋友，他和女友五年的爱情长跑故事也成为了寝室津津乐道的夜聊话题。他和女友是高中同学，女友复读一年就为了考到杭州，现在女友在浙江工商大学读大三，两个人感情稳定，对未来的发展也充满信心。

四个人平时的集体活动并不多，但君子之交淡如水。这样另类的“学霸寝室”，正代表着新一代95后们相处的态度，自在、独立、友善、尊重。“聚是一团火，散是满天星。我们相信我们会在自己擅长的学术领域，继续发光发热。”宋鹏宇说。（姜赟）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)