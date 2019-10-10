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本专科生国家奖学金评审办法发布

2019年10月10日09:03  来源：中国教育报
 

日前，教育部、财政部印发《本专科生国家奖学金评审办法》，在“基本条件”中新增“要求评选者须具有中华人民共和国国籍”；在“具体条件”中认可“中国‘互联网+’大学生创新创业大赛、全国职业院校技能大赛等竞赛中获一等奖（或金奖）及以上奖励”。

在符合基本条件的前提下，《办法》还对年级、成绩等方面提出了“具体条件”。在年级方面，要求二年级及以上年级本专科学生方可申请本专科生国家奖学金。特殊学制的学生，根据当年所修课程层次确定参与相应学段的国家奖学金评定，原则上从入学第六年开始不再具备本专科生国家奖学金申请资格。

在成绩方面，学习成绩排名与综合考评成绩排名均位于前10%（含10%）的学生，可以申请本专科生国家奖学金。学习成绩排名和综合考评成绩排名没有进入前10%，但达到前30%（含30%）的学生，如在其他方面表现非常突出，也可申请本专科生国家奖学金。

什么是“其他方面表现非常突出”？《办法》也给出了具体规定，是指在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、艺术展演等某一方面表现特别优秀。如中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国职业院校技能大赛等竞赛中获一等奖（或金奖）及以上奖励首次获得认可。（董鲁皖龙）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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