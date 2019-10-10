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因女儿与同学小摩擦将同学杀害 瑞安男童遇害案二审开庭

2019年10月10日09:03  来源：新京报
 
原标题：因女儿与同学小摩擦将同学杀害 瑞安男童遇害案二审开庭

　　瑞安男童遇害案二审开庭 择日宣判

　　父亲因女儿与同学小摩擦将同学杀害，一审被判死刑，判决书认定被告人作案时具有完全责任能力

　　遇害男童父亲叶万焕在殡仪馆拼成一个简易床睡了半年。新京报“我们视频”截图

　　叶万焕在儿子去世后一度拒绝理发刮胡子。新京报“我们视频”截图

　　昨日上午，林建厦涉嫌故意杀人一案，由浙江省高院在温州二审开庭，法院审理后宣布休庭，择日宣判。

　　2018年9月21日16时许，林建厦在其女儿林云(化名)就读的瑞安市隆山实验小学，将女儿同学叶星(化名)杀害。2019年3月1日，温州市中院一审以故意杀人罪，判处林建厦死刑。林建厦当庭表示上诉。

　　叶星的父亲叶万焕告诉新京报记者，昨日庭审时，林建厦方面仍以自己有精神疾病为由辩解。但一审判决书认定，林建厦在作案时具有完全责任能力。

　　嫌犯因女儿与同学小摩擦起意报复

　　叶星遇害后，流言在瑞安迅速传开，认为“叶星先校园霸凌，才有后来的事”。

　　“他很乖的，没有校园霸凌，他是个好孩子，很多同学都很喜欢他。”叶星的父亲叶万焕反复解释，但流言不止。叶星离世已经给叶万焕一家带来了沉重的打击，流言则是再一次的打击。

　　最让叶万焕崩溃的是，叶星的遗体刚停在殡仪馆那几天，他在灵堂门口熙攘的人群中，听到有人在大声说“他校园霸凌，欺负别人”。他冲进人群想要讨回一个公道，最后还闹到了派出所。

　　一审判决书中，林云表示，叶星突然转身用作业本打到自己眼睛。英语老师告诉了班主任白老师，“白老师批评了叶星，还让他给我道了歉。”

　　一审判决书显示，法院认为，林建厦因女儿与同学间的小摩擦心生怨恨，起意报复，在校园内公厕持刀将女儿同学残忍杀害，犯罪情节极其恶劣，犯罪后果极其严重，社会危害性极大，依法应予严惩。

　　一审庭审证人证言中，叶星的班主任、英语老师、数学老师都有过“叶星没有欺负同学”的证言。

　　父亲拒剃胡子为儿子守灵半年

　　为了让叶星清白地离开这个世界，叶万焕决定，待法院判决后再安葬他。怕儿子孤单，叶万焕在殡仪馆住了半年多。他面对叶星的冰棺立下誓言：“不接受道歉，但也不会去伤害林家人。”

　　殡仪馆里，叶万焕在冰棺旁一张木椅子上垫床毯子，当简易床，完全放下工作，不剪头发不刮胡子，变得消瘦沧桑，隔几天回家洗个澡，冬天连空调都不敢开，怕影响叶星的遗体。

　　再回忆起那段日子，叶万焕记忆已经有些模糊了，他用“混乱”来形容，不记得几点起床，吃了什么，做了什么事。

　　夜夜不能安眠时，他就到冰棺旁坐一会儿，一遍遍看着儿子的照片，一遍遍想和儿子相处的细节。

　　在殡仪馆的日子里，几个高中同学经常来陪着叶万焕，或讨论案情，或加油打气，又或是什么都不做，静静地和他坐一会儿。

　　叶万焕的好朋友孙家明也去过几次。孙家明告诉新京报记者，出事前，两家住楼上楼下，叶家的快递就经常送到孙家明家中去，叶星常去他家吃饭，拿快递。

　　父亲因悲痛上不了班

　　林建厦的一审判决书下来以后，叶万焕在叶星的冰棺前把判决书原文一字一顿念了一遍。“判他死刑，法律已经把公道还给我们了，接下来，就要让孩子入土为安。”他剪了头发刮了胡子，找人算了日子。

　　遇害197天后，叶星遗体告别仪式举行。

　　告别仪式现场陆续来了六七百人，除了亲友，还有他生前所在学校的校长谢骅以及老师、同学和家长，还有社会各界人士，场地不够，有人举着白色的菊花站在窗外，静静地送他最后一程。

　　叶星的大姐在瑞安中学上初三，成绩排在年级最前列，二姐上六年级。叶星出事后，叶万焕明显感受到了两个女儿的变化，“老大虚岁16了，很懂事，还一直安慰我们，成绩直线下降，提前招生的资格都够不到了，老二变得安静，也不会像以前那样撒娇。”他说，最怕的就是看不出来情绪，他担心两个孩子的心理出现问题，但又不知道怎么和她们开口。

　　叶星安葬后，家里有关他的东西都被收到了盒子里，家人舍不得扔也不忍再看，原本挂在墙上的合影也摘下来了，母亲总是悄悄在手机里翻看他的照片，两个姐姐小心翼翼，对这件事避而不谈，不再嬉闹。

　　“说句实在话，作为父亲，不管出了什么事，我都要应对。”叶万焕说，在殡仪馆守灵的日子里，他看到了许许多多的生离死别，明白生命是如此脆弱，慢慢变得平静下来，“没什么要求了，只想让两个女儿能健康成长。”

　　新京报记者问叶万焕，还打算回去工作吗？他苦笑摆手，“我现在上不了班，再缓一缓，调整下情绪，照顾我的父母。”他说，叶星永远在他心里有个位置，谁也取代不了，也不会寻找替代品。

　　(记者 张彤)

(责编：郝孟佳、曹昆)
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