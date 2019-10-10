人民网>>教育>>滚动新闻

都市异乡青年调查：在外漂泊，你什么时候最想家？

2019年10月10日08:42  来源：中国青年报
 
原标题：都市异乡青年调查：在外漂泊，你什么时候最想家？

　　“披星戴月地奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上，能够看见那灯光。不知不觉把他乡，当做了故乡。只是偶尔难过时，不经意遥望远方。曾经的乡音，悄悄地隐藏，说不出的诺言，一直放心上。”曾几何时，歌曲《异乡人》唱进了无数“北漂”“沪漂”“粤漂”青年人的心。

　　社交平台探探近日发布《2019都市异乡青年调查报告》，对来自北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、武汉、成都、重庆、西安10座城市的18岁～35岁异乡青年进行抽样调查，回收有效问卷近12000份。数据显示，有六成以上的受访青年每年陪伴父母的时间少于10天。对于回不去的家乡，有61.4%的青年会选择浸润着家乡风味的外卖来遥寄思念。

　　六成年轻人每年陪伴父母的时间少于10天

　　“你最孤独的时刻是什么？”“千里迢迢背井离乡，下了火车正是夜晚，看到万家灯火的那个瞬间。”这则某音乐平台上的热评，道出了许多异乡青年的复杂心情。

　　根据报告结果显示，有54%的异乡青年每逢“得知家人遇到问题时”最想家，而那些生病无助、逢年过节、遭遇挫折的时刻，也在助推着思乡情绪的蔓延。

　　随着在外打拼的日子渐长，异乡青年回乡陪家人的时间越来越少。在工作1年～2年的异乡青年中，有27.1%的人每年陪家人的时间不足10天。对于在异乡工作8年以上的青年而言，回家陪伴父母少于10天的人则高达61.7%。

　　山西小伙刚戈自清华毕业后，在京城IT领域打拼。每年回家不超过半个月的他，愈发珍惜在家乡平淡的生活。陪父母吃吃饭，聊聊天，走亲访友，偶尔听他们唠叨何时结婚生子。刚戈感慨，这样的日子，因为稀有，所以珍贵。

　　六成异乡青年点外卖寻找“舌尖上的家乡”

　　常言道：味觉深处有记忆。用食物来消解思念，成了很多身在远方的异乡青年人偏好的方式。

　　根据报告数据显示，61.4%的异乡青年选择点外卖来怀念家里飘香的饭菜，24.1%的人会经常自己动手做家常菜以解思乡馋，8.9%的人则选择到当地的家乡菜馆里大快朵颐。老家位于广西柳州的周正，到上海从事教育行业已有两年。上海清淡的饮食习惯，始终没能改变他嗜辣的心。每次点螺蛳粉外卖时，他都不忘加个猪脚，因为“在家里一直都这样”。

　　朋友圈屏蔽家人，再苦再累也自己扛

　　这些用食物来化解乡思的青年，习惯了对家人“报喜不报忧”。

　　报告显示，都市异乡青年发朋友圈屏蔽家人的主要原因分别为：发布情绪低落、工作不顺、身体病痛、深夜出去玩的内容和发表有争议性的言论。

　　在京工作的自媒体人茂品，平时没有朋友圈屏蔽家人的习惯，但有一次，想要发表针对某电视剧里教育理念的探讨时，她犹豫再三，最终还是点下分组键。“我怕我妈想太多，以为我是在影射她教育理念的不好。如果她一通电话打过来，隔着屏幕我还真不好解释，挺麻烦的。”

　　“再苦再累也自己扛”，是来自厦门的安子对家人屏蔽朋友圈的初心，“也许是家人给了我们许多压力，想要发泄，却又不敢让他们知道自己难言的脆弱。”在京求学的莫西感同身受，对于正值本命年的他来说，只有当生活的“忧”被自己硬生生挨过去时，他才会向父母以开玩笑的方式说出自己曾经的委屈。

　　都市青年VS小镇青年：在何处安家

　　在当代消费主义浪潮的鼓吹描摹中，那些在大城市工作的年轻人，似乎每日都能在“买买买”与“吃吃吃”间无限循环，但实际上，每月刚性固定的房租/房贷就足以让不少人游走在“吃土”的边缘。

　　报告数据显示，72.1%的在都市打拼的青年，需要将每月四分之一以上的薪水用于交房租/房贷，而与之形成明显对比的，是小镇青年的房租/房贷压力高于月收入四分之一的比例仅为12.4%。因为生活成本较高，都市青年普遍认为，月薪12415元是支撑自己在一线大城市里长久生活下去的理想月收入。

　　在本次调查中，针对“近一年内单笔最大支出”这一问题，不同地区的青年交出了各各不同的答卷。小镇青年一年单笔最大支出的前三项为购买奢侈品、买车和旅游，而都市青年则为房租房贷、学习培训班和旅游，其中选择房租房贷的占比高达41.5%。

　　曾考虑留在大城市工作的研究生黄心，在毕业后依旧选择回到三线城市的家乡。“虽然难以选择，但总要有所选择”，在黄心看来，“能在家里住，能开车去工作，能照顾父母，没什么不好”。如今省掉了房租的他，还乐滋滋地投资起了自己喜欢的羽毛球拍收藏。

　　然而许多漂泊在外的游子，无法体会这种无房租压力的潇洒。

　　报告数据显示，63.2%的都市异乡青年曾经历过一年内多次搬家，其中有31.6%的人一年搬家达3次以上。超过6成的年轻人遭遇过仅入住3个月就被迫换房的经历，最短租房经历在7天以内的比例为14.8%。在本次调查的10座城市中，住房安稳度从高到低排名分别为重庆、成都、西安、广州、杭州、深圳、南京、上海、武汉、北京。

　　来京工作3年的小刀，就经常体验着说走就走的搬家。因为工作原因，需要长时间出差，出差回来前把房子退了，回来后就要另寻住处。但他要求不高，只要有个稳定的家能放行李就心满意足。“其实我就是一只蜗牛，一步一步往上爬。反正漂泊江海为志趣，一蓑烟雨任平生嘛。”小刀打趣道。

　　渐行渐远的故乡 生根发芽的他乡

　　异乡漂泊数载，近七成年轻人曾被家人“劝退”回家，但仍有57.3%的人决心留在大城市扎根。

　　报告结果显示，异乡青年不愿回家的几大原因为：薪酬待遇低、工作机会少、生活单一信息滞后、生活不自由和被家人要求早婚早育。在一二线城市吸引力的调查中，“发展机会多”成为年轻人的首要关注点，比例高达60.8%。其次，薪资待遇高、生活自由束缚少，位列二三。在杭州工作过5个月的路遥说，相较于家乡，自己在大城市里看到了无数种生活的可能，“可以做很多事情来提升自己的品味，拓宽生命的厚度。

　　对于出生在甘孜藏族自治州一个县城的袁甜甜来说，成都是一座让人感觉无比舒心的城市，不仅平台高，生活也比家乡便利很多。更重要的是，她对大城市赋予自己的自由乐在其中，“少了一些人情世故和不必要的交往，朋友间的距离正好，也有属于自己的充足的私人空间”。

　　“逃离”与“自由”也是工作多年的茂品选择背井离乡的关键原因。“外面的世界真的很精彩，而复杂的家庭关系让我疲于纠缠，于是我选择搁浅，让矛盾冷淡。但多年后我才明白，其实是我没有和过去的自己和解。”

　　在无数次焦虑与希冀并存的时间间隙里，都市里的异乡青年正逐渐建构着属于自己的生活。

　　数据显示，72.1%的异乡青年平时联系得最密切的朋友，是自己离开家乡后在大城市里认识的人，其中，同事(前同事)所占比例最高，为44.1%；其次，线上和线下活动认识的朋友为28%，大学同学占比16.3%。而多数人与自己家乡的小初高同学渐行渐远，平日联系密切的比例仅有8.2%。在广州工作的福建女孩舒舒认为，其实这并不遗憾。“有很多人只能一起相伴着走一段路，想通了这一点，失落感就没那么大了。”

　　尽管每个人对归属感的定义都不尽相同，但都市异乡青年有一些共性选择：经济有保障、稳定有上升空间的视野、有心意相通的爱人成为归属感的重要来源。此外，稳定的朋友圈层和在当地买房也是大城市归属感中占比较高的因素。

　　在行色匆匆的都市里，无数告别了家人庇护的异乡青年，正打造着自己的“闪光时刻”，每一次自我价值实现的瞬间，都让漂泊惶惶的内心变得愈加温柔坚定。工作被认可，升职涨薪、租得起更大的房子、凑够了首付、请爸妈来自己所在的城市玩、做出了妈妈的拿手菜等等时刻，都随着时间的沉淀，变成了成就感满满的无悔选择。

　　“想家也解决不了问题，既然是自己的选择，那就好好生活吧。北京充满无限可能，我相信我也是其中充满无限可能的一个！”北漂青年小刀的言语里满是未来可期。(本文受访者均为化名) （见习记者 黄丹玮 实习生 王婧雯）

(责编：郝孟佳、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved