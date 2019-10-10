原标题：都市异乡青年调查：在外漂泊，你什么时候最想家？

“披星戴月地奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上，能够看见那灯光。不知不觉把他乡，当做了故乡。只是偶尔难过时，不经意遥望远方。曾经的乡音，悄悄地隐藏，说不出的诺言，一直放心上。”曾几何时，歌曲《异乡人》唱进了无数“北漂”“沪漂”“粤漂”青年人的心。

社交平台探探近日发布《2019都市异乡青年调查报告》，对来自北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、武汉、成都、重庆、西安10座城市的18岁～35岁异乡青年进行抽样调查，回收有效问卷近12000份。数据显示，有六成以上的受访青年每年陪伴父母的时间少于10天。对于回不去的家乡，有61.4%的青年会选择浸润着家乡风味的外卖来遥寄思念。

六成年轻人每年陪伴父母的时间少于10天

“你最孤独的时刻是什么？”“千里迢迢背井离乡，下了火车正是夜晚，看到万家灯火的那个瞬间。”这则某音乐平台上的热评，道出了许多异乡青年的复杂心情。

根据报告结果显示，有54%的异乡青年每逢“得知家人遇到问题时”最想家，而那些生病无助、逢年过节、遭遇挫折的时刻，也在助推着思乡情绪的蔓延。

随着在外打拼的日子渐长，异乡青年回乡陪家人的时间越来越少。在工作1年～2年的异乡青年中，有27.1%的人每年陪家人的时间不足10天。对于在异乡工作8年以上的青年而言，回家陪伴父母少于10天的人则高达61.7%。

山西小伙刚戈自清华毕业后，在京城IT领域打拼。每年回家不超过半个月的他，愈发珍惜在家乡平淡的生活。陪父母吃吃饭，聊聊天，走亲访友，偶尔听他们唠叨何时结婚生子。刚戈感慨，这样的日子，因为稀有，所以珍贵。

六成异乡青年点外卖寻找“舌尖上的家乡”

常言道：味觉深处有记忆。用食物来消解思念，成了很多身在远方的异乡青年人偏好的方式。

根据报告数据显示，61.4%的异乡青年选择点外卖来怀念家里飘香的饭菜，24.1%的人会经常自己动手做家常菜以解思乡馋，8.9%的人则选择到当地的家乡菜馆里大快朵颐。老家位于广西柳州的周正，到上海从事教育行业已有两年。上海清淡的饮食习惯，始终没能改变他嗜辣的心。每次点螺蛳粉外卖时，他都不忘加个猪脚，因为“在家里一直都这样”。

朋友圈屏蔽家人，再苦再累也自己扛

这些用食物来化解乡思的青年，习惯了对家人“报喜不报忧”。

报告显示，都市异乡青年发朋友圈屏蔽家人的主要原因分别为：发布情绪低落、工作不顺、身体病痛、深夜出去玩的内容和发表有争议性的言论。

在京工作的自媒体人茂品，平时没有朋友圈屏蔽家人的习惯，但有一次，想要发表针对某电视剧里教育理念的探讨时，她犹豫再三，最终还是点下分组键。“我怕我妈想太多，以为我是在影射她教育理念的不好。如果她一通电话打过来，隔着屏幕我还真不好解释，挺麻烦的。”

“再苦再累也自己扛”，是来自厦门的安子对家人屏蔽朋友圈的初心，“也许是家人给了我们许多压力，想要发泄，却又不敢让他们知道自己难言的脆弱。”在京求学的莫西感同身受，对于正值本命年的他来说，只有当生活的“忧”被自己硬生生挨过去时，他才会向父母以开玩笑的方式说出自己曾经的委屈。

都市青年VS小镇青年：在何处安家

在当代消费主义浪潮的鼓吹描摹中，那些在大城市工作的年轻人，似乎每日都能在“买买买”与“吃吃吃”间无限循环，但实际上，每月刚性固定的房租/房贷就足以让不少人游走在“吃土”的边缘。

报告数据显示，72.1%的在都市打拼的青年，需要将每月四分之一以上的薪水用于交房租/房贷，而与之形成明显对比的，是小镇青年的房租/房贷压力高于月收入四分之一的比例仅为12.4%。因为生活成本较高，都市青年普遍认为，月薪12415元是支撑自己在一线大城市里长久生活下去的理想月收入。

在本次调查中，针对“近一年内单笔最大支出”这一问题，不同地区的青年交出了各各不同的答卷。小镇青年一年单笔最大支出的前三项为购买奢侈品、买车和旅游，而都市青年则为房租房贷、学习培训班和旅游，其中选择房租房贷的占比高达41.5%。

曾考虑留在大城市工作的研究生黄心，在毕业后依旧选择回到三线城市的家乡。“虽然难以选择，但总要有所选择”，在黄心看来，“能在家里住，能开车去工作，能照顾父母，没什么不好”。如今省掉了房租的他，还乐滋滋地投资起了自己喜欢的羽毛球拍收藏。

然而许多漂泊在外的游子，无法体会这种无房租压力的潇洒。

报告数据显示，63.2%的都市异乡青年曾经历过一年内多次搬家，其中有31.6%的人一年搬家达3次以上。超过6成的年轻人遭遇过仅入住3个月就被迫换房的经历，最短租房经历在7天以内的比例为14.8%。在本次调查的10座城市中，住房安稳度从高到低排名分别为重庆、成都、西安、广州、杭州、深圳、南京、上海、武汉、北京。

来京工作3年的小刀，就经常体验着说走就走的搬家。因为工作原因，需要长时间出差，出差回来前把房子退了，回来后就要另寻住处。但他要求不高，只要有个稳定的家能放行李就心满意足。“其实我就是一只蜗牛，一步一步往上爬。反正漂泊江海为志趣，一蓑烟雨任平生嘛。”小刀打趣道。

渐行渐远的故乡 生根发芽的他乡

异乡漂泊数载，近七成年轻人曾被家人“劝退”回家，但仍有57.3%的人决心留在大城市扎根。

报告结果显示，异乡青年不愿回家的几大原因为：薪酬待遇低、工作机会少、生活单一信息滞后、生活不自由和被家人要求早婚早育。在一二线城市吸引力的调查中，“发展机会多”成为年轻人的首要关注点，比例高达60.8%。其次，薪资待遇高、生活自由束缚少，位列二三。在杭州工作过5个月的路遥说，相较于家乡，自己在大城市里看到了无数种生活的可能，“可以做很多事情来提升自己的品味，拓宽生命的厚度。

对于出生在甘孜藏族自治州一个县城的袁甜甜来说，成都是一座让人感觉无比舒心的城市，不仅平台高，生活也比家乡便利很多。更重要的是，她对大城市赋予自己的自由乐在其中，“少了一些人情世故和不必要的交往，朋友间的距离正好，也有属于自己的充足的私人空间”。

“逃离”与“自由”也是工作多年的茂品选择背井离乡的关键原因。“外面的世界真的很精彩，而复杂的家庭关系让我疲于纠缠，于是我选择搁浅，让矛盾冷淡。但多年后我才明白，其实是我没有和过去的自己和解。”

在无数次焦虑与希冀并存的时间间隙里，都市里的异乡青年正逐渐建构着属于自己的生活。

数据显示，72.1%的异乡青年平时联系得最密切的朋友，是自己离开家乡后在大城市里认识的人，其中，同事(前同事)所占比例最高，为44.1%；其次，线上和线下活动认识的朋友为28%，大学同学占比16.3%。而多数人与自己家乡的小初高同学渐行渐远，平日联系密切的比例仅有8.2%。在广州工作的福建女孩舒舒认为，其实这并不遗憾。“有很多人只能一起相伴着走一段路，想通了这一点，失落感就没那么大了。”

尽管每个人对归属感的定义都不尽相同，但都市异乡青年有一些共性选择：经济有保障、稳定有上升空间的视野、有心意相通的爱人成为归属感的重要来源。此外，稳定的朋友圈层和在当地买房也是大城市归属感中占比较高的因素。

在行色匆匆的都市里，无数告别了家人庇护的异乡青年，正打造着自己的“闪光时刻”，每一次自我价值实现的瞬间，都让漂泊惶惶的内心变得愈加温柔坚定。工作被认可，升职涨薪、租得起更大的房子、凑够了首付、请爸妈来自己所在的城市玩、做出了妈妈的拿手菜等等时刻，都随着时间的沉淀，变成了成就感满满的无悔选择。

“想家也解决不了问题，既然是自己的选择，那就好好生活吧。北京充满无限可能，我相信我也是其中充满无限可能的一个！”北漂青年小刀的言语里满是未来可期。(本文受访者均为化名) （见习记者 黄丹玮 实习生 王婧雯）

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