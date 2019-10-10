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66.9%受访家长希望孩子班级座位定期轮换

2019年10月10日08:42  来源：中国青年报
 
原标题：66.9%受访家长希望孩子班级座位定期轮换

　　按成绩排、按身高排、按学号排……中小学生应该怎样排座位？上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1834名中小学家长进行的一项调查显示，受访家长认为给学生排座位应该主要参考视力(71.2%)和身高(56.2%)。67.4%的受访家长认为老师排座位的规则有必要向家长公开说明。66.9%的受访家长建议定期轮换，注重公平公正。

　　湘潭大学大二学生陈果(化名)上学时大都坐在教室中间靠前的位置，“成绩差的学生会被老师安排坐在后面，他们中很多人甚至很乐意坐后面，因为老师不容易看到”。

　　调查中，受访家长认为给学生排座位应该主要参考孩子的视力(71.2%)和身高(56.2%)，其他因素还包括：性格(41.2%)、成绩(35.2%)、学生之间的关系(28.9%)和学生身体情况(21.4%)等，仅2.9%的受访家长赞同完全随机。

　　陈果高中所在的班级，是以学习小组的形式排座位的，每个小组都有成绩较好和较差的学生。小组里面成员可以调换，表现好的几个小组坐前面。表现是看平时纪律、卫生方面的扣分情况。桌子底下有垃圾会扣分，自习课讲话会扣分。座位根据分数每个月换一次。座位和成绩也挂钩，但这个因素所占比例不高。

　　张媛(化名)是一名来自河北的初中教师，她首先会根据学生的高矮来排座位，然后看学生是否守纪律，根据自己的观察和对学生的了解来确定。

　　湖南省娄底市初三学生贺继辉(化名)对自己的座位很满意。“我们现在是按每个小组的成绩来排座位，小组的总分除以人数得到平均分，来计算排名。排名越靠前的小组越能有选择座位的优先权。小组选座位是由小组成员讨论后，由组长来定。一般两个星期或一个星期换一次座位。我觉得很好，因为有竞争的话，班级会更有活力。”贺继辉觉得，其实坐教室什么位置影响不大，只要能听得到课就可以。

　　“父母一直希望我能坐在教室的中间位置，大概就是教室第三排或第四排的中间区域。但我们高中是每考试一次就调一次座位，如果成绩退步了，就会被安排到不太好的位置坐。”中国人民大学大一学生金牧(化名)说，“有一段时间，我学习状态不好，座位被调到教室边角的第一排，我的同桌是在班里成绩垫底的同学，我感到很不开心，但是因为和周围坐的人都不熟络，就会更心静一些，慢慢地就能调整好自己的学习状态”。

　　调查中，67.4%的受访家长认为老师有必要向家长公开说明排座位的规则。

　　张媛说，有时候很多家长提出希望自己的孩子多被照顾，她作为老师就很头疼，“除了要考虑孩子的身体因素和性格，还要考虑这些问题，排座位就成了个难题”。

　　贺继辉的父亲对记者说，班里座位定期轮换是最公平的。“家长对于孩子的座位问题也没必要太焦虑，要相信老师对座位的安排是公平公正的”。

　　调查中，66.9%的受访家长建议定期轮换班级座位，注重公平公正。受访家长对于班级排座的建议有：鼓励学生表达对座位的意见(54.9%)，让成绩好的学生和成绩差的学生穿插坐(42.4%)，老师和学生商量制定换座位的规则(42.0%)，参考学生身体素质(30.4%)，老师对不同座位的学生给予平等关注(16.6%)等。

　　陈果觉得，他高中学校的排座规则就很好，能够服众，激发学生学习动力，而且轮换频率高，成绩好的小组长也起到了带动作用。

　　张媛认为，学生的座位对成绩并不起决定性作用，老师会关注每一个学生。家长更应该多关注孩子本身，激发孩子内在动力，“只要是金子，都会发光的”。（记者 王品芝 实习生 陈倩盼）

(责编：郝孟佳、曹昆)
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