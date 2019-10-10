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校外培训行业大洗牌后“优胜劣汰”

2019年10月10日08:39  来源：经济日报
 
原标题：校外培训行业大洗牌后“优胜劣汰”

近日，教育部上线了全国校外线上培训管理服务平台，要求已开展培训的线上机构在10月31日前注册并填报完备案材料，准备进行备案审核。按照《教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见》，线上培训机构的整治要在今年12月31日前全部完成。

9月5日，教育部、公安部等8部门还对外公布了《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》，要求教育类APP要在今年底前完成备案。这已是2018年2月份启动校外培训机构专项整治以来发布的第三个专项文件，大规模抽查、督查则已经覆盖到县一级。

记者调查发现，专项整治对中小机构而言可能有生存之忧，对头部企业来说却是重大利好。

在《关于规范校外培训机构发展的意见》和《关于规范校外线上培训的实施意见》中，对教师资质、机构场地设施等提出了硬指标，而且明确规定校外培训收费不得超过3个月或者60个课时包。其中，行业反映最大的就是收费期限。

教育培训行业需靠现金流滚动运营，除了融资资金外，用户资金原本是重要的资金来源，其预缴资金能有效提高平台运作效率，减缓资金不足带来的影响。虽然培训机构都是按核销课程来计算收入，但客观上，收费期限调整还是会影响公司的进账。

“以前机构通常收1年学费甚至更长，现在只能收3个月，那么，四分之三的课时费暂时没有了。而且教育机构通常会在课程到期之前提前安排续费，现在也不能这样操作了。”瑞思教育公司CEO孙一丁预估，部分企业现金流将出现断崖式下跌，对于小机构来说，维系资金链的挑战极大。

线上培训机构整改的最后期限是今年12月底，目前还在逐步调整阶段，收费模式调整的影响尚未完全体现，现在各个企业还在大规模投放广告获客，打出的广告语里也不乏“一年2880元”的口号。

从去年开始，全国多个地区都传出培训机构倒闭的新闻。据媒体报道，2018年全国倒闭的培训机构多达上千家。今年，又传出广州一所K12机构高冠教育5个校区关停，深圳一家名为莎翁少儿家庭英语的机构疑似“跑路”。

不过孙一丁却认为，收费期限调整对优质机构的影响很轻微，也是暂时的，“只要能够保证续课率、续费率，逐渐滚动起来，一两年后就能够消化这种冲击”。

对中小机构来说，不管是收费期限的调整，还是“生均面积不得低于3平方米”“从事语文、数学、英语以及物理、化学、生物等学科知识培训的教师，必须具有相应的教师资格等基本要求”“必须证照齐全才能开展培训”等硬性指标，都是此前从未重视的门槛，但是对头部企业来说，这些指标基本上是他们一直坚持的方向。

“专项整治的合规化要求抬高了行业门槛，迫使大量违规培训机构关闭、停业，反而利好规范经营的头部企业。”孙一丁表示，瑞思进入三四线城市时就发现，家长学生对有品牌的优质培训机构需求极大。

“随着教育赛道的竞争者日益增多，在生源固定的条件下获客将更加困难，这是线下和线上机构都需要直面的问题。”网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为，随着校外培训机构管理的不断强化，教育企业在合规化经营上的考验会更多，“政策、市场及平台内部因素都可能造成企业经营成本持续增多，这导致了平台对于资金的需求更加急切，但3个月一次的续费规定，又缩减了平台的资金周期，容易造成资金断裂。对于平台来说，打造良好的品牌口碑，减少运营成本支出，扩展更多的盈利模式是其稳定发展的基础”。

本报记者 佘 颖

(责编：郝孟佳、曹昆)
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