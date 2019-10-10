北航学子造无人机“冯如三号” 续航时间创世界纪录

原标题：北航学子造无人机创续航时间世界纪录献礼国庆

10月3日，在不间断飞行30小时6分42秒之后，北京航空航天大学无人机“冯如三号”创下了25公斤至100公斤级油动无人机续航时间的世界纪录。该无人机由北京航空航天大学北京学院、冯如书院30多名大一、大二本科生自行研发、生产、制造。来自国际航联的观察员WONG, TAK KAY KEITH现场确认了飞行时间以及飞行活动的有效，该纪录将获得国际航空联合会（FAI）的正式批准。

“冯如三号”无人机采用常规布局，翼展长度约10米，全机为黑色，尾翼印有鲜艳的五星红旗和北航的校徽，机身较短，为流线型，像潜水艇，全机由高强复合材料制成，后置螺旋桨，飞机加满燃料后总重量为75.44千克。

向祖国献礼、向前辈致敬，“冯如三号”无人机团队希望通过创造飞行世界纪录的形式，献礼中华人民共和国成立70周年、致敬中国航空暨冯如首飞110周年。其目标是要创造25公斤至100公斤级的固定翼油动无人机航时的世界纪录。这不仅要求升阻比足够高，而且还要求大幅减轻结构重量，增加燃油比重，从而保证长时间飞行的可靠性，技术难度很大。

此次创纪录飞行活动在国家体育总局安阳航空运动学校举行。飞机在航校上空300米高度盘旋飞行，在飞行期间不允许加油，在既定的油量上，“冯如三号”在同等重量等级和动力类型的无人机中创造了新的续航时间的世界纪录。项目潜在的商业和军事应用包括测绘和通信。

2018年10月，北航冯如书院第一期科创营成立，招募了来自冯如书院、北京学院的33个本科一、二年级的学生，平均年龄不到20岁，开始了“冯如三号”的制作。在指导教师的组织与精心指导下，制作组采用了先进的超大展弦比机翼、复合材料一体化成型、自主起降飞行控制与导航等技术，并进行反复计算、试验、测试、试飞。为了满足对飞机性能的要求，从总体的设计到各细节的研究都需要技术创新、反复实践和艰苦工作。经历一段时间之后，同学们逐渐适应了工厂的环境，项目也迎来一个又一个新进展。8月4日，白色的“冯如三号”0号机飞机起飞，并试飞成功。此后，经过系列调整，飞机整体减重超过15公斤，续航能力大大增强。

最终，在北京时间2019年10月2日8时06分24秒，姿态优美，性能优越的“冯如三号”从国家体育总局安阳航空运动学校自主起飞，经过30小时6分钟42秒后采用全自主模式平稳降落，由此，一群平均年龄不到20岁的年轻人，书写了一项崭新的世界纪录。（刘博超）

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