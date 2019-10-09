5大板块30项论坛 第54届高博会将于11月初在南京举行

人民网北京10月9日电（孙竞）记者今天从中国高等教育学会了解到，第54届中国高等教育博览会（2019·秋）将于11月1-3日在江苏省南京市举行。

本届高博会以“讴歌新中国70年辉煌成就 推进教育现代化创新发展”为主题，由“展览展示”“高端论坛”“成果发布”“竞赛活动”“体育健康”五大板块组成。在“高端论坛”板块，将举办“新中国高等教育70年高峰论坛”“第四届高等工程教育研讨会”“长三角慕课大会”“中国体育教育改革与发展高端论坛暨新时代校企合作交流会”等30个学术论坛。

其中，新中国高等教育70年高峰论坛将以“新中国高等教育70年：回顾与展望、质量与创新”为主题，聚焦新中国成立70年以来高等教育改革与发展，从新中国招生考试、高等工科、农科、财经、艺术、水利、文科、职业教育等方面梳理新中国高等教育70年历程与经验，推进“六卓越一拔尖”、“四新”建设。

在“展览展示”板块，除实验室及科研仪器设备类、信息化及智慧教育类、实训及机电类、医学教育及健康类、后勤及平安校园类五大专题展区外，本届高博会为深化产教融合、校企合作、引导高校教师立德树人，还将举办“校企合作 双百计划”典型案例展、“高校教书育人楷模风采”展。

据介绍，本届秋季高博会将正式发布全国普通本科院校教师教学发展指数、预发布高职院校教师教学发展指数，更加全面地刻画高校教师教学发展生态现状。在助力建设高素质专业化创新型教师队伍方面，还将举办全国高校教师教学创新大赛——第五届外语微课大赛决赛、第五届全国高等院校工程应用技术教师大赛3D/VR/AR虚拟仿真主题赛项决赛等学科竞赛活动，同期还将启动第六届全国高等学校教师自制实验教学仪器设备创新大赛。

据悉，高博会作为高等教育领域内的举办时间最久、规模最大、影响力最强的专业化、综合化，前沿性、开放性的品牌展会，1992年创办至今，每年春秋各举办一届，27年来已成功举办53届。

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