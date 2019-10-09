读经典诗词过重阳节 学文化课程育民族情

人民网讯 重阳节前夕，北京市日坛小学举行了一场“重阳节诗词朗诵大赛”，学生们通过对重阳节相关诗词的朗诵，进一步了解了重阳文化，激发对中国传统文化的热爱之情。

北京市日坛小学校长魏小娟表示：“学校在现代社会的理念下以校本课程为载体，重温传统节日，重温传统文化，倡导学生爱中国、爱中华民族、爱科学，树立新风尚，进一步发挥了中国传统节日的内在价值，发扬光大其教育功能，对于培养具有民族情结的小学生也会起到积极的促进作用。”

据悉，为了让学生对中华传统节日文化有深入理解，学校还开发了“中国情节”校本文化课程。学校以让学生“过中国节、育民族情”为契机，编排了系列教材和活动。学校还开展民族体育活动，让学生参与其中，并利用形式多样的形式详细介绍了赛龙舟、蹴鞠、放风筝、抖空竹等传统体育项目，不仅让学生了解这些活动的由来以及体育活动的参与方式，更读懂其背后的文化内涵。在教学方面，老师们将传统诗词加入课程中，加深学生对节日的认识，比如清明节的古诗词诵读中就涉及了有关祭扫、踏青、传统体育活动、寒食文化等方面的内容，让学生更全面了解清明节的由来。

据魏小娟介绍，学校寓教于乐，除了体育、日常课程内容的开发，还将民族歌曲加入教学中。通过让学生学习《赛船》的表演，感受端午节赛龙舟的场面；学习祭英烈的歌曲，了解前辈的英雄事迹；学习民族特色的民歌，体会各地春节的喜庆气氛等。通过画龙舟、制作小挂件、古诗词配画等美术课程的开展，学生们亲手画出节日的画面，让他们在色彩、形态方面直观认识节日的场面和气氛。此外，学校还给学生们讲解了许多节日的趣味知识，端午节为何包粽子、重阳节的由来等，让学生更全面了解传统节日文化内涵。

“中国情节”校本文化课程体系图表（校方提供）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)