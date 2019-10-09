原标题：参评国家奖学金须有中国国籍

今后参评本专科生国家奖学金，必须具有中华人民共和国国籍。近日，教育部、财政部联合印发《本专科生国家奖学金评审办法》《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，自印发之日起开始施行。

北京青年报记者注意到，《本专科生国家奖学金评审办法》与以往规定相比，主要有三方面变化。一是新增了一条基本申请条件：评选者须具有中华人民共和国国籍。二是在学科竞赛方面，将中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国职业院校技能大赛列为新增认可的比赛项目。三是按照今年7月教育部宣布的计划，将本专科生国家奖学金的奖励名额由5万名增加到6万名，增加的1万个名额全部用于奖励特别优秀的全日制高职院校学生，奖励标准为每生每年8000元。

此外，今年我国还设立了中等职业教育国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中特别优秀的学生，每年奖励2万名，奖励标准为每人6000元。按照《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，全日制二年级及以上学生可以申请中职国家奖学金，学习成绩排名未进入30%的不具备申请资格。各省区市在分配中职国家奖学金名额时，应当向农林、地质、养老、家政等专业，以及先进制造业、战略性新兴产业等人才紧缺专业为主的学校予以适当倾斜。（记者 雷嘉）

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