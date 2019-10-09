祝福我们的祖国明天更美好

10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。图为群众游行。

新华社记者 毛思倩摄

关帅（后排握手者）欢送国庆受阅官兵离京

邓中翰在国庆盛典现场

袁玉宇在国庆盛典现场

今年的国庆节，对不少海归来说意义非凡——共庆新中国70华诞，齐声唱响献给祖国母亲的赞歌，成为他们在这个秋天最感动而难忘的记忆。

不同的面孔、留学于不同的国家，但都有着相同的爱国心。“我和我的祖国，一刻也不能分割”。

“个人奋斗与祖国发展相结合，无比光荣”

“我们的国家越来越强大，社会主义中国巍然屹立在世界东方，这是我最深刻的感受。习近平总书记指出，‘没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。’总书记的话让我们无比振奋！作为留学归国人员，能够将个人奋斗与祖国发展建设相结合，我感到无比骄傲和光荣。”

这是中星微集团创建人兼首席科学家邓中翰第三次受邀参加国庆庆典。20年前，还在硅谷的邓中翰受邀参加新中国50周年庆典，那时，在观礼台上的他就下定决心要回国创业，参与到祖国建设波澜壮阔的滚滚洪流中来。

“当时我在心里问自己，自己能为祖国做些什么？”13天后，1999年10月14日，在工信部、财政部、科技部和北京市政府的领导和支持下，邓中翰团队在中关村承担并启动了“星光中国芯工程”。

2009年的国庆盛典，他佩戴着6枚奖章，在彩车上接受祖国和人民的检阅，“感觉到肩上担子非常重，这是巨大动力，也是沉甸甸的责任。”

今年10月1日，将士们脚步铿锵，震撼全场。观礼台上，多少中华儿女湿了眼眶，心底的骄傲难以言表。

邓中翰告诉本报记者，每一次参加国庆盛典，都使自己对国家的使命感、作为科技工作者的责任感有了更深的体悟。这次，邓中翰的团队共有7人受邀观礼，对此邓中翰难抑激动：“这是祖国对我们从事芯片领域研究的科技工作者的一种鼓励、一种表彰、一种期望。爱国心、报国情始终是我们团队回国创新创业之路上不变的核心、不改的精神，能够引领我们不断向前，在实现中华民族伟大复兴的中国梦的征程上不懈奋斗！”邓中翰感慨地说。

“五星红旗冉冉升起，无比自豪”

“上午10时，庆祝大会正式开始。鸣礼炮、国旗护卫队列队护送五星红旗、升国旗……当时，参加天安门广场表演和观礼的人群异常安静，现场庄严肃穆。国旗护卫队员步调整齐，那步伐显示着国家的威严，脚步声一直激荡在我耳边。”广州迈普再生医学科技有限公司董事长袁玉宇告诉本报记者，受邀参加庆祝中华人民共和国成立70周年大会，将成为他一生难忘的回忆。

“起来！不愿做奴隶的人们！把我们的血肉，筑成我们新的长城……”中华人民共和国国歌奏响，全场起立齐声高唱，“在国歌声中，五星红旗冉冉升起，那一刻我无比自豪，也是我印象最深刻的一幕。”袁玉宇说。

袁玉宇在美国克莱姆森大学获得博士学位、回国后在生物3D打印领域闯出了一片天地。此次受邀国庆观礼，更加鼓舞了袁玉宇及团队继续努力、为祖国发展进步添砖加瓦的初心。“在国庆阅兵现场看到大国实力和气度的展示，我们的精神非常振奋。国家发展至今，仍有要攻克的难关，尤其在科技创新方面，我们要继续实现突破，这是国家和时代赋予我们这一代海归的使命。”

庆祝大会结束后，北京海归孵化器科协主席关帅的心情久久无法平静，他写下了一段长长的感悟，分享在社交网络，为的是记录下这豪情万丈、激荡澎湃的时刻。他这样写道：“阅兵式中的‘致敬’方阵和100面荣誉战旗浩荡而过，这100部英雄史诗令在场很多人肃然起敬。盛世颂歌献给英雄、献给先烈。每一个中华儿女都要有为国家奋斗、付出甚至牺牲的精神。作为青年海归的一员，此时此刻，我想大声地说：祖国母亲，我爱你！”

“看到祖国走向繁荣昌盛，无比幸运”

10月1日上午，欧美同学会留美青委会委员、哈佛中国学友会会长张梅全家人早早地守在电视机前，期待着国庆盛典的直播。这天，还是她与丈夫的结婚纪念日。

“新中国70华诞，‘十一’是举国欢庆的大节日，对我们来说，也是幸福人生的小节日。我们共同携手，不断努力，为小家庭的美好生活，更为伟大祖国的繁荣发展而贡献力量。”张梅说，“我母亲是中国女排的铁杆球迷，当中国女排出现在彩车上的时候，她兴奋地叫出了声。对母亲那代人来说，在黑白电视的年代就在看中国女排的比赛。”

张梅表示，在新时代，留学归国人员更应该进一步发挥好对外交流沟通的桥梁和纽带作用，讲好中国故事、传播中国声音、提升中国形象，参与构建人类命运共同体。“留学人员应该发挥自身所长，从博大精深的中华文化中选取易于被外国人接受的内容，用他们喜闻乐见的方式，以‘当事人’的角色更好地介绍中国。”

这几天，北京展览馆的“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”成为国庆假期备受民众欢迎的“打卡”新“网红”。观众中既有北京市民，也有许多从全国各地赶来的游客，他们游览北京的行程中，成就展成为必到的一站。

在成就展现场，1964年被公派前往古巴学习的陈红娣屡次湿了眼眶。早已准备前去观展的她，终于在国庆假期完成了心愿。“新中国走过的70年真的非常不易，在中国共产党的领导下，全国人民共同奋斗才取得了今天如此辉煌的成就。我们一定要不忘初心、牢记使命，把祖国建设得更好，实现中华民族伟大复兴的中国梦。”

150个“新中国第一”，是一曲建设和发展新中国的波澜壮阔的奋斗史诗。“我还想再来看几次，想看深看细，这一遍没看够啊。”陈红娣动情地说。

一曲《我和我的祖国》成为这个“十一”假期不少海归音乐列表里循环次数最多的曲目。而看电影，也成为节日中与亲朋好友一起抒发爱国情感的重要选项之一。

在青岛万达影城，刚看完电影《我和我的祖国》的留英海归徐婉正忙着在自己的朋友圈“晒”影票，几部国庆档重点影片成为她和朋友的追影目标。“电影中的‘回归篇’让我印象特别深刻，‘0分0秒升起中国国旗，这是我们的底线’，看到这里，我的眼泪止都止不住。”

五星红旗从升旗手的手中升起，军礼挺拔、眼神坚毅，这一幕幕成为徐婉这个假期难以忘却的回忆。“能亲眼看到祖国一步步走向繁荣昌盛，我们感到无比幸运。吾辈当自强，我为自己是中国人而感到无比自豪！”徐婉激动地说。

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