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一所小学靠什么获得“中国质量奖”

2019年10月09日08:52  来源：光明日报
 

　　【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章】

　　在同一堂课上，教科学的老师带领学生做实验，了解声音的产生原理和音量大小；教道德与法治的老师引导学生讨论噪音对人体的危害，培养安静用餐的习惯；教体育的老师创编以自助午餐为主题的艺术操，示范端盘、取菜和放筷子等动作。这是怎样的一堂课？重庆市九龙坡区谢家湾小学三年级的多名教师，针对自助午餐时学生高声喧哗的问题，共同开设了一堂以“让声音小一点”为主题的道德与法治课。

　　这种合作教学只是谢家湾小学教学改革中的一个小环节。近年来，谢家湾小学创新课程体系、教学模式和育人方式，融合实施国家、地方和校本三级课程，构建起有共同价值取向的教育教学体系。2018年，学校“红梅花儿开，朵朵放光彩”素质教育育人模式荣获第三届中国质量奖，这也是全国教育领域的第一个中国质量奖。

　　课堂教学有了多种模式

　　传统课堂上，每节课通常由一个老师单独完成。谢家湾小学把课堂教学作为改革重点，鼓励学科关联性强的教师合作教学，由两名或多名教师协作打造“合作式”“差异化”“应用式”等各具特色的教学模式，一堂课传授多学科知识，收到“一举多得”的效果。

　　在一年级语文课《影子》的课堂上，老师让接受新知识相对较慢的学生朗读纠错，确保“读准字音”；让学生观察练习，确保“会写4个生字”；组织同桌玩识字游戏，确保“会认11个生字”，从而让读写认都达到课标要求。对语言表达能力强、接受新知识相对快的学生，老师则编儿歌描述与影子相关的生活情景，增强学生的理解和记忆能力，让同学们一起讨论“影子是怎样形成的”，引导他们拓展知识面。

　　讲授四年级的《认识平行四边形》时，老师展示平行四边形实物、图片，引导学生讨论；探究环节让同学们通过测量归纳出平行四边形边和角的性质，通过用压舌板、积木和工字钉等材料制作平行四边形，体会其易变形的特性。学生做完这些后，推荐一人介绍探究结果，其他人补充修正，老师则负责点评和归纳总结。“我们没有填鸭式地灌输知识，而是通过教学活动引导学生自己建构知识，从而培养他们的学习能力。”四年级三班的数学老师伍丽霞说。

　　六年级学生学习“比例”的概念后，老师鼓励每位学生按照比例制作蜂蜜柚子茶等饮料、根据黄金分割比例帮助妈妈选择合适的高跟鞋。这种贴近生活的教学方法，改变了过去老师一味强调的“讲、练、背”的枯燥做法，激发出学生的学习兴趣。

　　“我们有的结论是对的，有的不对，自己总结后再经过老师点评，理解起来就容易，记得也更牢。”四年级三班的学生蓝天说。

　　过去，一名老师往往教多个班的同一门课程，老师与每个班的学生交流时间都比较少。谢家湾小学探索一名老师教一个班的多门课程，教师与学生接触时间更多，既促进师生交流，又促进不同学科间的教学方法和知识互补。

　　教体育的郭老师以前教6个班的体育课，课改后他教一个班的数学和体育，将跑步、跳远等体育运动元素融入加减乘除教学中，同学们学习兴趣大增。这个班的数学成绩在全年级20个班中一直名列前三，获得学生和家长一致认可。

　　融合拓展课程体系

　　大多数小学现在都开设了三级学科课程，科目偏多、内容交叉重复。谢家湾小学校长刘希娅介绍，谢家湾小学在确保国家课程标准、内容不减不降的前提下，把地方、校本课程融进国家课程，构建以学科课程为核心、社团课程为补充、环境课程为基础的新型课程，形成了特色鲜明的“小梅花”一体化课程体系。“这样做既避免了交叉、重复和脱节，又有利于学生进行综合性和跨学科学习。”刘希娅说。

　　语文课和信息技术课程整合后，老师会先讲授语文课关于办小报的基本知识，等学生收集整理创作小报的素材后，再讲解信息技术课关于用电脑制作电子小报的知识。同学们通过办报既训练了语言文字组织能力，又学习了基本的电脑操作。学校将六年级下册语文课中《难忘小学生活》同品德与社会课中《再见，我的小学生活》整合成为一堂课进行教学，生动地表达孩子们对小学生活的难忘记忆。

　　通过改革，谢家湾小学将三级课程体系的十几门课程整合为道德与法治、语文、数学、英语、体育、科学、艺术等七门课程，只用原来60%的时间即可完成国家课程标准要求，节约出来的时间用来引导同学们开展学科专题活动和社团活动。

　　画沙画、做航模、跳拉丁舞、拼七巧板、学电脑编程……每天下午两点，学校各功能室里热闹非凡，不同年龄、不同班级的孩子们因为同样的兴趣，在同一个教室里一起参加社团活动。现在的谢家湾小学共有生活实践类、艺术创作类、思维拓展类、体育锻炼类等200多个社团，几乎每个同学都能找到自己的兴趣社团。

　　辩论赛、演讲赛、新闻评论、超市购物等500多个学科的专题活动，同学们不仅乐于参加，还潜移默化提升了他们的生活能力、认知能力和团队合作能力。一至六年级的语文专题活动都有辩论活动，每个年级根据同学们的接受能力设置辩论教学目标，结合课程内容和生活热点设置主题，以辩论的方式帮助学生加深对知识点的理解，培养学生语言交流、逻辑思维和运用知识等能力。六年级设置的“生二孩利大还是弊大”“事业型家长和居家型家长哪个更有利于孩子的成长”等话题，还引起了很多学生家长的兴趣，他们特别想通过辩论了解自己孩子的态度。

　　“很多情况下，人们把德智体美劳划分为不同学科不同课程，实际上人的德智体美劳，人的精神、素质和能力是不可分的。怎样把思想性、道德性、知识学习、身体锻炼、情绪爱好、兴趣养成融为一体？这非常值得我们探索。”中国教育学会副会长、华东师范大学教育学部主任袁振国说，“谢家湾小学探索的课程整合改革取得了意想不到的成功，这是学校的创新和创造。”

　　让孩子们真正实现“快乐学习”

　　如何让孩子们充满兴趣地学到知识？谢家湾小学用许多细小的事情来影响和引导学生，让他们在学习的环境和过程中找到乐趣。

　　学校取消了统一的上下课铃声，让每个班级自主安排时间；取消了全校一个步调的大课间操，改由各班级自己创编课间操；每节课也不再统一为40分钟，而是按不同的课程划分为30分钟，60分钟和120分钟。刚进校的一年级学生注意力集中时间往往较短，老师在上课20分钟后就组织课间休息，让他们更容易适应小学生活。

　　长短课的灵活调节，保持了学生探索学习的兴趣，也有利于学生的身心健康。针对以往学生户外运动量不够，“小眼镜”“小胖墩”多的问题，学校将体育课由原来每周3节、每节40分钟改为每天一节、每节60分钟，几年坚持下来，学生近视率明显降低、超重学生明显减少。

　　谢家湾小学的校园里，处处都着意营造“乐学”氛围。在学生照片墙上，定期更换同学们在学校的生活照，每个人都有展示的机会；楼道、会议室、校长办公室，展示着各种学习作品，同学们可以互相观摩学习。学校老师也及时挖掘发现好人好事，并在集体朝会、学校公众号、校长公众号、教师群、家长群等多种平台分享。

　　在全天开放的大礼堂、博物馆和聊天室，在操场、过道和绿化带都安放了桌椅，鼓励学生走出教室读写讲练。学生的长方形课桌改为了圆弧课桌，便于学习讨论；老师上课从讲台“站桩”变成了走进学生中间交流、参与学生学习讨论，课堂洋溢着师生积极互动、相互启发的氛围。

　　“我们要让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望。”刘希娅说。谢家湾小学实行小干部人人轮流当、合唱节人人上舞台、体育课人人进赛场、领奖台人人受表彰。通过“人人参与”，让每一位同学都有机会绽放光彩。抽样调查显示，谢家湾小学95%的学生感到在校学习“很快乐”。

　　（本报记者 李宏 张国圣）

(责编：何淼、曹昆)
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