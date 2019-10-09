新中国峥嵘岁月：重启高考之门

【壮丽70年·奋斗新时代——新中国峥嵘岁月】

1977年8月，邓小平主持召开科学和教育工作座谈会。重启关闭10年之久高考之门的序幕，就在这次会议上拉开了。

座谈会上，一些高校代表说，不是没有合格人才可以招收，而是现行招生制度招不到合格人才。发言引起邓小平高度重视，他果断决定，恢复高考招生制度就从今年开始。

邓小平在有关高等学校招收新生文件的送审稿中，对高考招生的政审条件作了大段删改。他明确指出：招生主要抓两条，第一是本人表现好，第二是择优录取。

在邓小平的推动下，教育部制定了《关于1977年高等学校招生工作的意见》。当年10月，这一意见由中共中央政治局讨论并通过，并得到国务院批准。10月22日，《人民日报》刊登报道，向全国人民正式公布恢复高校招生考试制度。

1977年冬天，570万年龄参差不齐的青年走进了高考考场。这次考试规模之大，不仅创造了中国教育史上的最高纪录，亦堪称世界之最。

1978年春天，27.3万名高考制度恢复后的第一届大学生踏进了大学校园。

高等学校招生进行严格考试，实现公平竞争，择优录取。录取工作重在本人表现，上大学可以不受家庭问题的牵连。新制度受到全国人民的热烈拥护。中国重新开启高考之门，预示着一个尊重知识、尊重人才的时代的来临！

（新华社北京10月8日电）

(责编：何淼、曹昆)