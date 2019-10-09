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在艺术创作中接受思政教育

2019年10月09日08:49  来源：中国青年报
 

方寸竹片上，刀锋回旋。今年70岁的无锡工艺职业技术学院退休教师王锡盘戴着老花镜，手握刻刀，一刮一划间，竹青与竹肌变得分明，字体慢慢浮现。

从2018年冬天开始，他以中国梦为主题，用古老的留青竹刻艺术进行系列创作。从笔画设计、尖刀划线到铲青抛光，全要在0.1毫米厚的竹青上下功夫。

刀的倾斜角度与力度全凭手掌控，每刻半个小时，王锡盘就停下来歇一歇。一天下来，他只能刻出三五个字，完成一件“社会主义核心价值观”作品需要花上数月时间。

9月26日，在无锡工艺职业技术学院举办的“不忘初心，筑梦新征程”作品故事分享会上，王锡盘告诉大家，自己入党近50年，和新中国一起成长，“中国梦”竹刻的创作，是出于自己作为一名老党员的朴素爱国情怀。

王锡盘的一番话感动了现场很多人。“中国梦”竹刻是该校献礼新中国成立70周年的一部分。无锡工艺职业技术学院师生围绕“斗争”“奋斗”“激情”“中国梦”四大主题创作，展出艺术作品157件，以国画、油画、雕塑、紫砂、彩绘、竹刻和视频短片等丰富的艺术语言与形式，将党的光辉历程、革命故事、思想感悟等融入作品中。

泛黄的春联、外公写着“满”字的米缸、旧时的雕花门窗、夕阳照射下斑驳的砖墙……在环境艺术与设计学院陈依凡的画笔下，无锡周铁老街回到了她记忆中小时候的样子。

在学校组织下，环艺学院学生来到了周铁老街，以“感受新中国成立70周年的变化”为主题创作写生。一开始，陈依凡毫无灵感，甚至想不通，一条老街有啥好画的？

她突然想起自己曾生长的江南小乡村，小时候，没有那么多电子产品，没有高楼大厦。每次放学，大家都约上三五好友，一起在老街玩耍。这条老街的变化正是祖国发展的缩影。

想到这些，她灵感迸发。她在故事分享会上解释，老街承载了太多人的乡愁情怀，她通过画面表达自己内心对老街四季流转的时光场景的感悟。从心而发，梳理江南古镇老街的演变发展。

该校服装与服饰专业学生裴灿，从“不忘初心，砥砺前行”的精神层面，寻找适合的作品形式。其拼布作品《醉菊》以菊花为素材，由1700多片碎布拼接而成，色彩亮丽。“这象征着年轻人怀着拼搏的斗志，不断进取，勇于创新，用火热的青春向祖国告白。”裴灿在故事分享会上说。

小组7人利用课余时间，耗时两个月，最终完成这件精致作品。在第四届中国拼布创意设计大赛中，该作品获得铜奖。

“这不仅是一次专业绝活的比拼，更是一次生动的党性教育实践。”无锡工艺职业技术学院党委书记梁惠娥说，师生通过共同合作，在点滴创作中，激发了热爱祖国的真挚情感，提升了团结进取、奋发有为的精神面貌，也给同学上了一堂很好的专业思政课。

中国青年报·中国青年网记者 李超

(责编：何淼、曹昆)
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