上海：高中生讲党课 让历史“活”起来

《光辉岁月：上海解放》《00后张闻天》《华为事件与中国梦》……当充满正能量的党史、新中国史题材，碰到动画片、相声和播音腔，会擦出怎样的火花？

日前，记者在上海浦东一些中学的党课课堂上，见到了活泼、有趣、全程“无尿点”的一幕——高中生们自觉收起如山的习题本，津津有味地看着自家同学在讲台上边表演、边解说。

这是今年暑期上海浦东第三十三期青年马克思主义培养工程暨中学生共产主义学校“00后微党课”设计方案活动中获得的成果。这一次的青马工程培训班，与众不同。结业仪式上，同学们需要上交的不是考试答题卡，而是一堂完整的、15~20分钟的微党课。

“这里是上海人民广播电台，上海解放了！”上海市进才中学学生徐懿多一出场，就吸引了所有“低头族”的目光。这个身材娇小的女生，使用了一口浓重的老式播音腔，略带男声，模仿了1949年5月27日上海人民广播电台的一句话口播。

她的身后，巨大的电子屏幕里走出了由演员许晴扮演的上海市民。清晨，上海市民平静地从各自家中走出买早点，眼前的一幕把市民们“吓傻了”。“这是陈毅指挥的上海解放战役送给上海市民的‘见面礼’。”徐懿多指着大屏幕上整齐地睡在马路上的解放军战士说，“很多人不知道的是，解放上海战役被称为世界战争史上的一场奇迹。”

在这场战争中，党中央、中央军委制定的作战方针是“不在市区使用重武器”，要让城市建筑得以最完整地保存。陈毅曾把这场战役幽默地比作“瓷器店里打老鼠”——既要打死老鼠，又不能把瓷器店里的瓷器打烂，不能把上海这座城市打烂。16个昼夜，7613名解放军战士献出了他们的生命。“上海这座亚洲最大的工商业城市最后完好无损地回到人民手中。”卜媛媛一边解说，一边示意讲台下的同伴切换视频场景。

卜媛媛是徐懿多在第三十三期青马工程培训班中的同组同学，她俩分工协作，分别使用温柔女声和铿锵男声来给党课增色。从上海解放说起，这支由5名高中生组成的团队，用视频、图片、音效等手段，为大家讲了一场全程惊心动魄的故事党课。

与此同时，在上海浦东的东南角，川沙中学的陈艾晴带领着一支11名高中生组成的团队也在讲党课。“要说川沙、南汇，大家想想不外乎水蜜桃、滴水湖、野生动物园和迪士尼，但我今天不做美食博主、也不当旅游向导，我要给大家道道这个立足于地的务实BOY——00后张闻天。”陈艾晴把张闻天称作“学霸”，还特地查询了他的星座——处女座。

这个00后有着敢作敢当、爱讲真话的“耿直BOY”特性。“对大跃进进行批评时，他明知‘上头’有不同看法，但仍然坚持‘我是党员，应该讲真话’。”陈艾晴一边说着，一边把话题往“调查研究”上靠，“让很多学生挠破头皮、到处在空间朋友圈召集阿姨妈妈转发问卷的研究报告，在00后张闻天这里，就是每天的必修课。不论去哪里出差或者游玩，他都要到村里去逛逛。”

故事结尾，陈艾晴团队干脆请出了张闻天“本尊”。他们以张闻天的第一人称制作了一个有趣的动画小视频，“张爷爷要对大家说什么？同学们自己来听听吧！”

像这样有趣的、由高中生团队原创的“微党课”在本学年中将在上海浦东各大中学内轮番上演，青马工程学员团队将把它们送进上海浦东的高中、职校。

“‘高中阶段如何上党课’一直是难题。高中阶段是青年人政治观形成的重要阶段，这个时期的党课如果只是简单灌输，未必会有好效果。”团浦东新区委员会书记林廷钧曾在区内牵头对团课进行标准化设计，如今碰上党课这个难题，她和团区委的工作人员琢磨着是否可以通过引入中国浦东干部学院专业师资力量，通过强化实践感悟、走访、采访等方式，培训一批能讲、会讲、讲得有趣的高中生来破题。

从今年6月启动活动设计，到成立课题小组、导师定期辅导跟进、开展课堂实践、做好集中展示，再到最后形成一堂堂精彩、有趣的微党课，浦东团组织全程参与其中。

记者了解到，青马工程由团中央于2008年在全国发起，当时主要是为了培养一批优秀的高校大学生。2015年，上海率先提出把青马工程覆盖面延伸到高中，此后这一做法在全国推广。

“我们过去一直在研究，政治引领从什么时候开始？人生的第一粒纽扣什么时候系？”团上海市委副书记戴冰说，高中阶段是政党意识、政治参与意识的重要阶段，在高中阶段为青年人打下第一根政治观的桩子尤其重要，“从高中阶段开始，我们就要给青年人源源不断的、成体系的政治素养教育和培养，为党培养青年政治人才。”

中国浦东干部学院教授沈斐是本期00后微党课设计团队的导师。她毫不犹豫地给讲述张闻天、钱学森等事迹的高中生团队打了高分，“我的女儿也是高中生。没有接触过高中生的专家，想像不到给高中生上党课、讲党史是一件多么困难的事。但这批学生自己备的课、自己讲的课，学生们爱听、愿意听。”

沈斐说，党课对于高中生团队而言是一个高难度挑战。学生在设计党课时，既要考虑党史的厚重底色，又要讲得生动、有趣、符合高中生视角，“每一支团队都花了大功夫。小视频、历史资料、照片都是学生自己找的，配合这些史料，故事才有看头，历史才能活起来。”

中国青年报·中国青年网记者 王烨捷

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