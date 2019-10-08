新华社银川10月7日电 题：从“散散步逛逛小卖部”到“踢球舞拳玩竞技”——体育课之变折射社会变迁

新华社记者何晨阳

“我小学时的体育课，基本就是散散步、顺便逛趟小卖部，现在大不一样了，体育课课程设置跟频次有了显著变化。”33岁的刘雄说。在7岁的孩子读小学一年级后，他深切地感受到体育课的变化之大。

在刘雄的记忆中，小学时的体育课基本是上课整队后做做热身运动然后解散，男生散散步、女生逛逛小卖部，体育课基本是户外自由活动课。

27岁的宁夏长庆小学体育教师刘晓源2016年从宁夏大学体育教育专业毕业时，也没想到体育如今在小学会这么受重视。

“现在每个班每周有3节体育课，体育老师要提前一周备课。田径、篮球、排球、足球、体操等运动，学生在体育课上都能接触到。”刘晓源说。

“除了体育课，学校还开展了单独的篮球、足球拓展课，孩子融入运动的机会也多了。”刘雄说，他孩子在幼儿园时就接触了篮球，原地拍球能拍一百多次。

刘晓源算了一笔细账：现在每节体育课，上课后先整队、做热身，着重对运动技能的传授和运动爱好的培育，课程更加系统、科学，比如投篮主要锻炼上肢运动，那么在下课前，也会做一些锻炼腰腹肌的运动，有助于身体得到全方位锻炼。现在，从前那种“放羊”式的自由活动时间不会超过5分钟。

课程更紧凑、技术含量更高的体育课，同越来越多学生家长的高期待值不谋而合。一些受访者表示，之前一些家长生怕孩子在校园发生磕碰，导致学校不得不取消一些竞技性较强的体育课运动项目；现在，社会和家长都更加宽容，认为“小磕小碰不算事”的家长逐渐多起来，操场上参与4×100米接力、1500米长跑等运动项目的孩子越来越多。

不少孩子还开始上一些体育“课外班”。“以前大家只看重文化课分数，现在也注重培养孩子的运动特长。参与课外运动项目，孩子的朋友圈扩大了，性格也更加开朗。”刘雄说，他孩子周末就上了一个篮球班。

家长和社会观念转变的背后，是全社会对体育的重视。一些资深运动爱好者表示，自全民健身上升为国家战略以来，“15分钟健身圈”逐渐涌现，经常参加运动的人口比例大幅提升。近年来，逐渐融入人们生活的体育，正迎来前所未有的发展机遇。

“足球、太极拳、田径项目基本成为一些学校体育课的标配，踢球舞拳玩田径的背后，看似是体育课的小变化，其实却蕴含着时代的大进步。”刘晓源说，球类运动在校园里广泛开展，社会上逐渐形成一种以运动为时尚的新观念，各界对全民健身从孩子抓起正在形成共识，学生家长、学校校长等关键群体更加认识到体育运动和体育课的重要性，从爱运动到懂运动的理念升级正在持续。

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