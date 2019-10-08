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安徽试点“智慧资助” 大数据识别困难学生

2019年10月08日09:03  来源：新华网
 

10月5日，记者从安徽省教育厅获悉，安徽省在“智慧资助”试点工作中，通过人工智能和大数据手段，实现部门数据对接与信息数据共享，辅助学校精准识别家庭经济困难学生，并从2019年秋季学期起，将所有本科阶段高校全部纳入试点范畴。

安徽省学生资助管理中心主任李炳银介绍，为进一步提升学生资助政策实施成效，提高资助精准度，2017年起，安徽省在部分市县和11所高校组织开展了“智慧资助”试点工作，试点单位在资助对象精准识别、简化工作流程、数据互融互通、资助资金精准分配等方面获得了阶段性进展。2019年秋季学期起，将进一步扩大试点范围，将所有本科阶段高校全部纳入试点范畴。

“在落实学生资助政策的过程中，安徽省围绕脱贫攻坚这一国家战略，全力以赴抓好建档立卡家庭学生资助工作，实现了‘学段全覆盖、对象无遗漏、标准最高档、项目可叠加、结果全告知’的工作目标。”李炳银说，2018年安徽省资助建档立卡家庭学生15.5亿元、124万人次。

按照“以县为主，先试先行”的原则，安徽省确保普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童得到资助。其中建档立卡贫困户家庭幼儿资助标准每人每年不低于800元。

自2019年起，安徽省增加高职院校国家奖学金奖励名额418个，高职国家励志奖学金资助面由3%提高到3.3%，每生每年5000元。本专科生国家助学金平均资助标准提高至每生每年3300元，高职在校生国家助学金资助面提高10%。

此外，根据2019年出台的《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》，取消了学生申请资助时需由家庭所在地乡、镇或街道民政部门对学生家庭经济情况予以证明的环节，改为学生本人（或监护人）书面承诺。各级各类学校在组织家庭经济困难学生认定时，要尊重和保护学生隐私，严禁让学生当众诉苦、互相比困。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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