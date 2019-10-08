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让更多孩子传承好中华优秀传统文化

2019年10月08日08:56  来源：光明日报
 

库尔班·尼亚孜 新华社发

【最美奋斗者】

9月27日上午，在北京召开的全国民族团结进步表彰大会上，来自新疆阿克苏地区乌什县前进镇国家通用语言小学校长库尔班·尼亚孜代表获奖人员发言。他讲得最多的，是怎么让更多的孩子传承好中华优秀传统文化，从文化上认同的事。

说起自己强调文化认同的事，库尔班·尼亚孜笑着说：“这几年来，我一直在讲文化认同的事。去年以来，我在多地开展调研时，很多学生家长都向我表达了同样的愿望——增加乡村学校高水平国家通用语言文字老师数量。这让我非常高兴。这表明，教育的重要性已经得到家长的认可，他们从内心认同中华优秀传统文化，迫切想要提升孩子们的国家通用语言文字水平。”

今年新学期开学第一天，在前进镇国家通用语言小学里，600人同时表演的陕北大秧歌，拉开了新学期的序幕。暑假里，库尔班·尼亚孜请来专业的舞蹈老师，教孩子们扭秧歌、舞龙、赶毛驴、跳陕北大秧歌。不知从何时起，这堂特殊的“开学第一课”已经成为该校的一项办学特色。

六年级的努尔夏提·阿里木站在第一排，手持红色的油纸伞，随着音乐声伸展四肢，卖力地跳着。偶尔，所有的孩子们跟着歌曲里的节奏齐声吆喝。600双脚踏在地上，扬起的尘土仿佛让人看到黄土高原上头戴白羊肚巾，扭着大秧歌的陕北汉子。

“我家在前进镇，从学前班开始在这里上学，明年就要毕业了。我想考内初班、内高班，像穆萨·图尔贡哥哥一样上清华大学。”努尔夏提·阿里木说。

“今后，国家通用语言小学常设班级将不再有学前班，因为现在乌什县，阿克苏地区乃至整个南疆，从幼儿园开始普及的国家通用语言教育已经取得了明显的成效，很多一年级新生用国家通用语言交流完全没有问题。我们要在教学质量上有所突破，在教学模式上有所创新，在中华优秀传统文化的传承方面，让更多的孩子和家长入脑入心、入骨入血。”库尔班·尼亚孜说。

2003年，库尔班·尼亚孜在家乡创办了这所国家通用语言小学，让边远乡村的维吾尔族学生接受中国传统文化熏陶，从小在孩子心中种下民族团结的种子，引导他们增强国家认同，走向包容多元的未来。16年风风雨雨，他“让孩子们接受最好的教育，拥有更好的人生”的办学初衷矢志不渝，2300余名少数民族学生因此改变命运。国家通用语言小学的教育成果赢得了当地家长们的认同，每到开学季，不仅是乌什县，就连阿克苏市的很多家长都慕名前来，希望孩子能从这里开始，走向更加广阔的人生舞台。

“教育的发展必须要适应老百姓的需求。过去，老百姓觉得孩子上过学就行了。现在，他们的思想观念已经发生了很大的转变，开始重视教育，并希望通过接受更好的教育，改变孩子的命运。”库尔班·尼亚孜说，今年是新中国成立70周年，他的思路、目标和方向都必须向前一步，今后，他将致力于缩小内地和新疆孩子文化知识的差距，用好先进的教学设备，引入先进的教学和管理理念，让国家通用语言小学的孩子和内地的孩子站在同一起跑线，同堂上课，共同进步。

为了这个目标，国家通用语言小学打破了以往“来者不拒”的招聘方式，通过竞聘上岗，吸纳了18名新教师，并计划从内地高薪聘请政教处和教务处主任，抓好德育教育，提升教学质量。今年，该校常设班级14个，由28个教师授课。

如今，在学校里，班级、宿舍、走廊都安装了电视机和广播，成为校园一景。“走一条文化融合之路，这是我的长期奋斗目标。中华文化的生命力很顽强，基因很强大，语言必须跟着文化走，学习中华优秀传统文化，是让孩子们不能忘本。从娃娃抓起，牢固树立中华民族共同体意识。我们要给孩子们营造一种文化无处不在的氛围，让优秀文化渗透到他们的骨血里。”库尔班·尼亚孜说。

（本报记者 王瑟）

(责编：何淼、熊旭)
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