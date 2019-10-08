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教好新时代思政课:改革创新持之以恒

2019年10月08日08:56  来源：光明日报
 

编者按

习近平总书记指出，做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。

新时代，推动高校思想政治工作、上好思政课，需改革创新，更需借助新手段、探索新模式、解决新问题。

2011年，清华百周年校庆时，我写了一本书《一路走来——亲历清华思想政治理论课改革30年》，凝练了我几十年来对思政课教育的探索和思考，提出了6个长期以来我所关注和思考的问题。时间又过去了近十年，我们国家已进入了新时代，由清华大学马克思主义学院院长艾四林撰写的《新时代如何办好思想政治理论课》一书的出版，对办好新时代思政课很有现实意义。书中涉及到新时代办好思政课的方方面面，全面而系统：有理论，有实践；有理念，有措施；也有用数据和鲜活的案例呈现的成果。

四十多年的中国改革，是一场广泛而深刻的思想解放运动。这场运动，覆盖了各个领域，贯穿了改革的全过程，思想政治理论课教育的改革，与这几十年国家的改革相伴而行。这段历史，我是亲历者，也是践行者。一路走来，深有感触。我想从我的经历中，对如何办好思想政治理论课谈几点感受。

1、以学生为本

思想政治理论课的特点是传播国家意识形态，引导青年树立科学的世界观、人生观、价值观，而我们的教学对象，所处的国际国内环境，政治社会生态，已发生巨大变化。我们是在一个复杂多元的环境中进行理论研究和教学的。如果我们不直面这一现实，理论研究就是空中楼阁，教育就是无的放矢。清华在这个领域能取得实效，就是我们始终能将“以学生为本”这个思想政治理论教育的基本理念，作为理论研究和教学的出发点与归宿。清华是在思政课中最早推行“研究型”教学的高校，其动因就在此。研究型教学，学生成为课程的主人，他们将对人生、对国家、对世界的认识和困惑，与教师共同探讨，在追求真理中，启迪思想、陶冶人生，获得思想的升华。这样才可能逐步达到思政教育“内化于心，外化于行”的效果。

坚守以“以学生为本”的理念，以问题意识为出发点，突出现实导向，不断创新多种“研究型”教学模式，是时代对思政课教育的要求，是我们需要坚持不懈努力的方向。

2、责任与情怀

影响思政课教学效果的因素很多，关键因素在教师。清华思政课能够经久不衰，最根本的一点是我们有一支长期形成的，老中青结合的，热爱思政课的教师队伍。这支队伍，无论条件多么困难，都始终如一的在这个岗位上辛勤地耕耘着。他们有情怀、有责任感、能吃苦、重学习、善思考、敢创新、敢实践，对学生充满爱。通过长期艰苦的探索，形成了八个字的清华思政课教师研究和教学的风格：“情怀、求实、开放、学术”，并随着时代的变化，不断赋予它新的内容。

情怀：我们这支教师队伍中的多数，亲历了新中国成立后几十年的风风雨雨。我们既经历了国家取得巨大进步带给我们成功的喜悦，也留下了许多类似“文革”动乱的许多刻骨铭心的记忆。我们深知国家走到今天这个位置，是多么的不容易。我们对自己的国家有着深深的爱，也有着深深的忧患，我们珍惜今天的一切，希望国家越来越好。爱国家、爱党、爱人民，是我们贯穿课程的灵魂。我们将一个有血有肉的自我，体现在课堂上，与同学们真诚地交流沟通。政治也是有感性的，这种感性，体现在理性分析基础上的感知，更加容易与学生产生共鸣。

求实：我们有自己鲜明的价值观，但是，我们在探讨问题、观察事物中，坚持避免筛选“信息”的价值观化，也就是把“求实”放在价值判断之上，先搞清“实”再进行价值判断。回顾历史，当我们违背实事求是的时候，社会就会停滞、动荡，甚至出现灾难，这是历史的经验。我们将它与今天的现实相结合，与同学分享，我们对当代社会与中国的认识，学生的认同，让我们欣慰。

开放：以开放的态度对待思政课。在课上、课下，我们不回避矛盾，不回避敏感尖锐的问题。同学看到老师是真诚的，实事求是的，是摆事实讲道理的，这样做的结果，取得了意想不到的效果。

学术：也就是理论。思想政治教育要有说服力，首先在于它的科学性，只有将理论讲深讲透，才会有效果。我们面对着的，是复杂的世界与中国，面对世界与中国复杂问题的各种复杂多样的看法，面对学生的各种困惑，要求教师有很强的解读能力，这既需要教师有深厚的理论功底，更需要教师具备理论联系实际，分析热点难点问题的能力。同时还需要呈现观察世界和中国的多维的视角，需要给学生提供更多的认识真理的途径。这样的理论研究和教学，学生才会有认同感。

这八个字的教学与研究风格，体现的是这支队伍的一种精神境界，这就是责任意识和主动担当，是深深的家国情怀所致。当一名思政课教师是很难的，要求具备很高的政治和业务素质。要使思政课成为受学生欢迎的课程，那是要付出超常精力的，没有这种精神，是很难做到的。有了这种精神，才能放飞思政课教师的智慧和无限创造力。

3、重视与扶持

清华有长期重视思想政治理论教育的优良传统。1952年，院系调整后，清华文科唯一保留了马列教研室，并先后从理工科毕业生中，抽调了三十多位优秀毕业生充实这支队伍。改革开放前，蒋南翔校长亲自给本科生讲哲学课，艾知生副书记当过马列教研室主任，并亲自授课。粉碎“四人帮”后，恢复高考初期，时任清华校长的刘达同志和高忻同志都亲自给本科生讲过课。从方惠坚、贺美英、陈希等同志做书记期间，到现在的陈旭书记，都多次参加思想政治理论教育的学术和教学研讨会。多位校长和书记，还直接下基层，听老师们讲课，和老师交流讲课心得。陈希书记还形象地提出了一个“上坡下坡”的概念，比喻大学里的科研与教学动力的不同。他说，教学，特别是思想政治理论课，是上坡，必须要有一个推力。所以提出要特事特办，给予了各方面的扶持。学校相关部门，教务处、研究生院、人事处、财务处都给予了积极的配合。没有这一点，就没有清华思想政治理论教育的长期持续的发展。

以上这几方面，在当今，已不是什么大道理了，在思想政治理论教育领域，已是常识。但“行”不易，坚持更难，因为一切都在变化中，新情况、新问题，层出不穷。我们必须有定力、敢担当，坚守我们的育人岗位，持之以恒地进行改革创新，思想政治理论课才能永葆青春。我虽离开本科教学多年了，但一种情感，一种执着的追求，使我从未中断过对这一领域的关心和思考。回顾历史，是为了未来的路走得更好。最近，习近平总书记针对新时代如何办好思想政治理论课，做了十分重要的、系统的讲话，强调要用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，并做了一系列重要部署。我作为一名老教师，对此深受鼓舞。虽然教好新时代思想政治理论课，仍然任重道远，但这是时代的需要，是党和国家对我们的期盼，也是这条战线上，辛勤劳动的老师们的真诚愿望。我特别高兴地看到，当前这条战线上，已成长起来很多年轻有为、充满活力、忠诚于党的教育事业的思想政治理论课教育的带头人。有了众多的优秀中青年教师，和广大的热爱思政课教育的老师们的努力，我深信，长江后浪推前浪，思想政治理论课教育一定会愈办愈好。

（作者：刘美珣，系清华大学教授、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院顾问，本文为《新时代如何办好思想政治理论课》一书的序言，有删节）

(责编：何淼、熊旭)
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