专家：家庭教育也要实现现代化

家庭是社会的细胞，人的现代化启于家庭和家庭教育的现代化。我们将家庭教育定义为：家庭教育是指家庭成员之间相互的知识传授、情感交流和文化影响活动。家庭教育具有文化习俗传承的原生态性、现代教育理念与技术影响下的时代性、教育与被教育对象角色转化的多向性、家庭成员持续集体学习的终身性。换句话说，家长更高的受教育水平对于儿童成长将产生持续的积极影响。

目前，我国家庭教育发展中存在一些问题：家长家庭教育主体责任不落实，家庭教育意识和履责能力不强；家庭教育管理体制和工作机制不够完善，家庭教育指导、服务、管理等制度不够健全和规范；家庭教育与学校教育、社会教育协同育人体系不健全，学校对家庭教育指导不够；家庭中教育者和受教育者的权力、义务和责任不明确；家庭教育公共服务滞后，指导服务市场比较混乱；家庭教育激励保障机制不完善。

《中国教育现代化2035》是教育领域第一个以现代化为主题的战略规划。家庭教育作为教育的一个体系，也要实现现代化。家庭教育现代化的标志主要体现在家庭教育思想现代化、体系现代化、内容现代化和功能现代化四个方面。

思想上的现代化

伴随工业化、城镇化、信息化和网络化的到来，传统社会与传统家庭正在经历一个历史性的重构过程。以大家族为纽带的传统家庭教育，正在越来越多地被以小家庭为核心的现代家庭教育转变；家庭教育现代化正在经历一个过程融合与嬗变过程。一端是传统家庭，另一端是现代家庭。我们的家庭、我们的教育和我们这一代的每个人都在经历从传统到现代的历程。新一代年轻人越来越多地探索出适应于当代人需要的家庭教育理念和思想。

教育思想现代化是教育现代化的先导，是家庭教育现代化的理论基础。要树立以人为中心的发展理念，尊重每一个家庭成员，重视儿童在家庭中的地位；构建并形成现代家庭教育法律意识和法律思想，尊重家庭教育私权性特点，在不侵害家庭教育隐私权的基础上，为家庭教育创设良好的法律环境。各级政府要加强家庭教育制度建设，补足家庭教育制度短板，为家庭教育提升良好的制度保障。教育科学研究部门要加强现代化家庭教育理论研究，探索和总结具有中国特色的家庭教育成功案例，提炼先进的理念和符合时代要求的家庭教育思想。

体系上的现代化

现代家庭教育是一个半开放的体系，家庭及家庭成员是整体家庭教育过程的参与主体。家庭的私密性，决定了家庭教育活动的封闭性特点。但是，现代家庭已经告别了完全封闭的家庭活动模式，开放社会、互联网影响下的家庭教育越来越具有开放性的特点。因此，家庭教育的公共性、公益性特点日益增强。

家庭教育是一个合作育人体系。家校合作、家社合作育人体系正在持续构建，使得家庭教育逐步成为一个融合发展体系。同时，家庭教育也是一个终身学习体系。《中国教育现代化2035》将家庭教育全面纳入国家教育整体现代化体系之中，在2035年主要发展目标中明确提出：“建成服务全民终身学习的现代教育体系。”

内容上的现代化

家庭教育现代化是人的现代化的起点，并在一定程度和水平上决定着一个国家现代化的水平。丰富的家庭教育资源是支持家庭教育发展必不可少的条件，包括以家庭教育物质资源、家庭教育文化资源、家庭教育人力资源、家庭教育科技资源和家庭教育政策资源。

要以中小学、幼儿园和社区学校为载体，办好各类家长学校；以中外优秀文化为主体，传承、丰富和吸收家庭教育文化；以孩子父母为主体，形成全家庭全社会育人的体系；以现代信息技术为手段，倡导科学育儿和科学教育；以家庭法律建设为主体，丰富和完善家庭教育政策资源。

内容决定方法，有什么样的内容就有什么样的方法。家庭教育内容现代化决定家庭教育方法的现代化。教育部门特别是教育科研部门要加强家庭教育科学研究，为家庭提供科学养育、科学教育的方式方法。公共媒体要担负起必要的社会责任，传播科学的家庭教育理论、知识与方法。要更多地组织编写适应于时代要求，具有思想性、科学性、民族性、时代性和系统性的家庭教育教材和读物，科学指导家庭教育。

功能上的现代化

家庭教育在组织、分工与功能上的变化和提升，正是家庭教育现代化必不可少的过程。从家庭教育发展历史分析，家庭教育功能经历了全家庭教育、强家庭教育、弱家庭教育和合作家庭教育四个阶段的演变和发展。现代化社会家庭向小型化发展，家庭成员及家庭教育活动层级更加简单、更加直接、更加高效。现代化家庭教育能力是一种综合能力，需要“推动学校教育、社会教育、家庭教育有机结合”。

同样，家庭教育更加需要党政机关、社会团体、企事业单位及社区、乡镇的支持。2019年起，教育部基础教育司实施家校协同育人攻坚计划，促进家校的有机结合，使家庭教育、学校教育、社会教育目标一致，形成合力，达到事半功倍的育人效果。

（作者：张东燕 高书国，均系中国教育学会副秘书长）

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