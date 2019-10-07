新中国成立70周年庆祝活动引发热议 26位观礼师生这样说

壮丽70年，奋斗新时代。庆祝中华人民共和国成立70周年大会10月1日在北京天安门广场隆重举行，20余万军民以盛大的阅兵仪式和群众游行欢庆共和国70华诞。全国高校师生积极参与、观礼这场举国欢庆的盛大活动，共同见证了新中国成立70周年的历史性时刻。

现场观礼的师生心潮澎湃，纷纷表示，为伟大祖国感到自豪，为伟大祖国衷心祝福，要更加紧密地团结起来，不忘初心，牢记使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

盛世逢盛典，为祖国辉煌成就而自豪

“非常荣幸在天安门广场参与和见证了国庆70周年庆祝活动。我相信每一位中华儿女都和我一样，为祖国的繁荣富强感到由衷的自豪，对中华民族伟大复兴的辉煌前景充满了坚定自信。”中国科学院院士、兰州大学校长严纯华表示。

全国政协常委、南开大学常务副校长许京军在现场观看阅兵等庆祝活动后谈到，自己不仅被气势如虹的阅兵场面震憾和感动，也深切感受到新中国70年从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，更是体会到了中国精神的力量、文化的力量。

全国政协常委、中国石油大学（北京）校长张来斌曾参加国庆60周年庆祝活动。“盛世再逢盛典，有机会参加观礼非常幸运。”10年后再次参加观礼，张来斌激动地说，新中国成立70年来的历史进程，改变了中华民族的前途命运，改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌，祝福伟大祖国繁荣昌盛！

“在观礼现场，耳边萦绕着阅兵方队统一的步伐声和响亮的口号声。每一个方阵走过时，我们都不由自主鼓掌，自豪之情溢于言表。”华中科技大学党委书记邵新宇表示，自己作为一线教育工作者，倍感自豪也深感使命重大，今后将努力不负国家期望，加快学校“双一流”建设脚步，为祖国培养更多的创新型人才。

中国科学院院士、武汉大学副校长舒红兵表示，作为一名特邀参加国庆70周年阅兵式的无党派人士，站在天安门前的观礼台上，亲眼看到阅兵方队震撼通过，接受党和人民的检阅，心情无比激动，倍感荣耀。自己庆幸能够见证这样一个伟大的时代，更庆幸能够亲历和参与国家走向富强的巨变历程。

对外经济贸易大学党委书记蒋庆哲参加了国庆70周年彩车游行活动，他表示，70年来，新中国日新月异、蓬勃发展，自己倍感自豪和振奋。作为一名教育工作者，将不忘初心、牢记使命，不负韶华、砥砺前行，为祖国的教育事业贡献更大力量。

“现场聆听习近平总书记重要讲话，观看庆祝大会、阅兵活动和群众游行盛况，内心感到无比激动，由衷为伟大的祖国感到自豪。”北京科技大学党委书记武贵龙谈到，新时代新征程，高等学校唯有以梦想为岸、以团结作帆、以奋斗划桨，勇担使命、奋发有为，方能不负祖国、不负人民、不负伟大的党。

“庆典仪式场面宏大、震撼，充分展示了70年来国家国防建设和经济社会发展取得的巨大成就，我为祖国的繁荣和富强感到无比的骄傲。我在改革开放初期考入大学，在教育和科学发展的大潮中成长，我自豪于与时代同行。”中国地质大学（北京）地球科学与资源学院教授颜丹平谈到。

前进征程上，矢志与祖国发展同向同行

“国庆70周年庆祝大会的胜利举行，是举国欢庆、举世瞩目的喜事，是高举团结旗帜、振奋民族精神的盛事。”北京理工大学党委书记赵长禄表示，在前进征程上，学校将一步一个脚印走好中国特色世界一流大学发展之路，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出无愧于历史、无愧于时代的贡献。

“有幸作为无党派人士代表登上天安门观礼台，分享祖国母亲的激情与荣光，见证激动人心的一刻，心中涌动着无限荣耀与自豪。历经70年峥嵘岁月，新中国硕果累累。祝福祖国母亲，我将一如既往与祖国发展同向同行！”中国科学院院士、上海交通大学教授李家明表示。

北京邮电大学校长乔建永表示，与祖国建设发展、与人民幸福期待同向同行，始终是北邮办学治校的使命与责任。一代代北邮人将秉持“国脉所系、传邮万里”的家国情怀，将矢志不渝、痴心不改的身影印刻在新中国信息通信产业的飞速发展中，印刻在与祖国发展同向同行的伟大历史进程中。

中国人民大学团委副书记金霞连续参加了国庆50周年、60周年、70周年庆典活动。“当我们怀着喜悦的心情经过天安门，看到国家领导人亲切地招手致意时，所有人对祖国的热爱喷涌而出，现场一次次沸腾。作为一名高校工作者，我要将对党的拥护，对国家的热爱融入到工作中！”谈到感受，她激动的心情溢于言表。

10年前，首都师范大学2016级本科生王子硕参加了国庆60周年庆祝活动的的“七色光背景板”任务，当时的他还是一名小学生。今年他成为了国庆70周年群众游行“跨越世纪”方阵中的一员。他在采访中激动地说，亲身参与到游行队伍中，见证了祖国的盛世华章，强烈地感受到自己与祖国同呼吸共命运。

广西大学轻工与食品工程学院本科生韦祝霞是群众游行第二十三方阵中的一员。她作为毛南族代表与其他少数民族同胞一起，共同展现了不同民族的特色与风采。“对于我来说这次活动是震撼心灵的历程，我感觉到了各民族相处融洽，团结互助，也感受到了伟大祖国的强大。”韦祝霞说。

“兵哥哥兵姐姐们迈着铿锵步伐，我和同学们高举鲜花，高喊‘祝福祖国、祖国万岁’，心中的感动和震撼喷涌、激荡，这将是我标榜一生的荣耀。祝福我的祖国繁荣昌盛，如日喷薄，我永远为你自豪。”北京工业大学2018级本科生张子琪是国庆群众游行第六方阵中的一员，接受采访时她谈到。

“作为一名曾参与过国庆60周年庆祝活动的教师党员，能再次参加国庆70周年的群众游行我倍感荣幸、骄傲与自豪！”北京交通大学法学院团委书记何洁今年所在的是“科学发展“方阵，她谈到，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中，自己将与祖国发展同向同行，不断贡献自己的力量。

北京工商大学学生胡悦莹今年所在的是群众游行“从严治党”方阵。当她手捧鲜花、精神抖索地走过天安门广场前，感到无比自豪和骄傲！新时代、新征程，她将砥砺前行，将青春奉献在祖国需要的地方。

“这是我有身着过的最珍贵的华服！身为新时代新青年的北舞学子，用最炙热的方式献礼祖国！”北京舞蹈学院国际标准舞系学生蒋昊参与群众游行“祖国万岁”方阵行进时表演，他激动地说，“青年兴则国家兴，青年强则国家强，我辈青年，青春飞扬，祝福祖国70华诞繁荣富强！”

担当新使命，用奋斗续写祖国美好明天

“当看到多种国产武器装备驶过长安街时，让人切实感受到了综合国力的飞速提升，切实感受到了科技实力的日新月异，切实感受到了满满的民族自豪感。”中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟表示，作为国家发展源动力和中华民族伟大复兴基础工程的重要结合点，高水平大学必将自觉走在时代前列，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥更大作用。

“我有幸参加过三次大型国庆观礼活动，每次都心潮澎湃，备受教益。唯继续勤奋学习，矢志不渝为祖国和人民创造美好未来。”时光定格1969年国庆，作为青年学生代表的舒德干第一次走近天安门观看阅兵仪式。如今已是中国科学院院院士、西北大学地质学系教授的他依然坚守在西部教育和科研一线。

“能参加现场观礼，感到非常荣幸，习近平总书记的重要讲话振奋人心，阅兵仪式展现国威。作为高校教师，更加感到重任在肩，要为国家培养更多拔尖创新人才，使命光荣。”中国科学院院士、厦门大学教授孙世刚院士是全国75名受邀赴京观礼的教师代表之一，谈到感受时他说。

2018年度国家技术发明一等奖获得者、北京航空航天大学教授苏东林也参加了现场观礼。他谈到，阅兵方队整齐的步伐、恢宏的气势和严明的军纪，充分展现了中国军队的军力和军威。作为国防高校的教师，在给学生传授知识的同时，也要传递爱国情怀，引导他们报效祖国，服务国防事业。

“国庆70周年大会处处充满了爱国情怀，那一刻我心潮澎湃！”大连海事大学教授曲建武激动地说，70年披荆斩棘，70年团结奋斗，亿万人民当家作主，神州大地换了人间。作为一名高校教师，自己将继续奋斗在教育教学第一线，努力培养能够担当中华民族复兴大任的时代新人。

“当飞翔的和平鸽划过安宁的天空，鸣响的礼炮在长安街响彻，那一刻我热血沸腾。”华北电力大学学生辛文昱今年参加了群众游行“创新发展”方阵，她谈到， 70年来无数科技工作者为了祖国强大和人民幸福付出艰辛努力，青年一代将牢记时代使命，努力创新，为祖国更加美好的明天贡献力量。

“第一次看着装甲车和彩车从身边走过，听着军人嘹亮的口号，既激动又自豪，切切实实感受到了国家的强大。能参加新中国成立70周年的庆祝活动，这将是我这一生最重要而美好的回忆。”北京中医药大学学生苗家燕说。

浙江大学2018级硕士研究生张晓薇说，看完阅兵式，内心中充满了震撼，震撼于解放军的飒爽英姿，震撼于祖国波澜壮阔的发展历程和辉煌的历史成就，更震撼于中国人民的发愤图强和艰苦奋斗。面向新时代，年轻的新一代要系统学习新思想、时刻牢记新使命、刻苦锤炼新本领、奋发展现新作为。在新时代的广阔沃土上辛勤耕耘、建功立业，充分发挥生力军作用。

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