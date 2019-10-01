原标题：华侨大学海内外师生欢乐游园 共庆新中国成立70周年

总部位于福建泉州的华侨大学灯火辉煌，一场由海内外师生主导策划的“庆祝新中国成立70周年大型游园活动”于9月30日晚间举行。

9月30日晚，华侨大学举办“庆祝新中国成立70周年大型游园活动”。图为嘉年华晚会的二十四节令鼓表演。 刘沛 摄

当晚，境外美食一条街、学生社团文化一条街、时光长廊、文艺晚会等精彩环节轮番上演，学生们以其“多元融合”的方式，表达心中的美好祝愿。

泰国的特色盖饭、泰式奶茶，缅甸的椰子冻，马来西亚的炸虾饼、玫瑰露……风格多样的境外美食，早早就吸引了大批食客的到来。作为每年游园活动的重头戏，今年的境外生美食节展区内共有印尼、菲律宾、朝鲜、缅甸、越南、泰国、老挝等十余个国家和地区的摊位，每个摊位都由各国学生精心布置，富有浓郁的海外文化特色。

境外生美食节是华侨大学国庆游园活动的重头戏。 刘沛 摄

华侨大学2019级新生林诗语来自马来西亚，作为第四代华人的她“与有荣焉”。“这是我第一次参加学校的游园会，这是来自不同国家和地区的同学们齐心协力，一起努力的成果，特别难得而且令人难忘。”

在游园会现场记者看到，马来西亚二十四节令鼓的鼓点震撼，身着华丽民族服饰的境外学生翩翩起舞，学校艺术团的同学们在湖畔“快闪”，演绎《我和我的祖国》，猜灯谜、夹弹珠、吹乒乓球等游园小游戏乐趣十足，处处洋溢着浓浓的节日氛围。

为展示新中国成立70周年的飞跃变迁，今年华侨大学还设置了时光长廊，七个具有专属时代主题和时代特征的展区，让海内外师生们通过具有历史感的实物和画面，感受70年来中国大地的发展变化。

身着华丽民族服饰的华侨大学境外生翩翩起舞。 刘沛 摄

“这是我第三次参加国庆游园会，感觉与往年有很大不同。”华侨大学工商管理学院2017级香港籍学生傅东浩告诉记者，不同的地方不仅在于形式的隆重、喜庆的氛围，更多的是为国骄傲的心情，能够参与到这次活动中特别感动。

以“面向海外、面向港澳台”为办学方针的华侨大学，拥有来自50多个国家和地区的华侨华人、港澳台和外国学生，是全国拥有境外学生最多的大学之一。每逢自己的民族传统节日，华大境外生们举办泼水节、圣诞节、水灯节等节庆活动，以及各个国家、地区的文化展等。

华侨大学学生处相关负责人告诉记者，国庆游园活动是一个促进交流的平台，邀请海内外师生们广泛参与、“吃喝玩乐”，真正体现了华侨大学“一元主导、多元交融、和而不同”的校园文化氛围，也让大家开启愉快的假期。(记者 孙虹)

(责编：郝孟佳、熊旭)