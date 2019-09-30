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山西“90后”女孩患病瘫痪 轮椅上创业“赚”别样人生

2019年09月30日14:28  来源：中国新闻网
 
原标题：山西“90后”女孩患病瘫痪 轮椅上创业“赚”别样人生

山西“90后”女孩患病瘫痪轮椅上创业“赚”别样人生

　　图为秦玉青母亲为女儿做康复训练。黎城县新闻办供图

　　出生于山西长治黎城县董壁村一普通家庭的女孩秦玉青，在花样年纪突患重病致其终身瘫痪，面对如此变故及病痛折磨，她曾不止一次地想过放弃自己的生命。如今，秦玉青不仅积极面对生活，更借互联网开网店积极创业，为自己赢得别样人生。

　　开朗自信的秦玉青说：“我打算多拍些正能量的视频上传网络，鼓励和帮助更多的人。”

　　图为秦玉青。黎城县新闻办供图

　　重病突袭，花样年华只能与轮椅为伴

　　2008年，当时14岁的秦玉青在家为开学做准备，突感背部剧痛，准备去医院的时候，她发现自己左手已拉不住鞋子上的拉链。抵达黎城县中医院仅仅十几分钟路程，秦玉青下车时已无法站立。

　　在长治市一医院检查后得知，秦玉青患有神经性脊髓炎。当晚，秦玉青一直呕吐不止且呼吸不畅，被送进重症监护室，病危通知书都下了好几次。在医院70多天、花费十几万元后，秦玉青的呼吸依旧不稳定且褥疮严重。由于经济拮据，秦玉青只得借助医院呼吸仪器转回黎城县中医院。

　　一直到当年10月，秦玉青才出院回家，但呼吸管一年后才拔掉。那时的秦玉青初中尚未毕业，并不知道生病会让她的生活发生怎样的变化，她只说：“父母和亲戚看我的眼神与从前不一样了。”

　　尽管秦玉青的父亲带着检查报告到处求医问药，但秦玉青还是开始了与轮椅形影不离的生活。

　　秦玉青积极面对生活，更借互联网开网店积极创业，为自己赢得别样人生。黎城县新闻办供图

　　一块钱，让她的生活轨迹从此不同

　　一场突如其来的“意外”让秦玉青卧床不起十几年，面对病痛的折磨及“一无是处”的自己，看着年事已高却为自己辛苦忙碌的父母，秦玉青曾不止一次地想过放弃自己的生命。多年来日夜照顾女儿的母亲，一直鼓励她不要放弃。

　　渐渐地，秦玉青开始面对生活。坐上轮椅的她坚持做康复训练，闲余时光就听歌、上网等。一次偶然的机会，秦玉青通过网络赚了一块钱，这让她开心至极。从此，秦玉青开始学着拍一些自己的小视频上传网络，在网上广结朋友并有了自己的粉丝，当收获他们的关心和鼓励时，她倍感温暖。

　　因一块钱而被改变的秦玉青变得阳光开朗，不再认为自己与别人不一样，不仅珍惜现有的生活，更对未来充满希望。

　　多年来日夜照顾女儿的母亲，一直鼓励她不要放弃。黎城县新闻办供图

　　起步创业，生活中总有惊喜

　　在熟悉基本的电脑知识后，秦玉青在网上给自己找了份每天只赚一两块钱的工作，尽管赚得少，但她依旧十分满足。

　　半年多以后，秦玉青转战淘宝客服，每月可赚1500元至1800左右。她用赚来的钱给父母买衣服、补贴家用。那时，秦玉青因找到自己存在的价值而欣慰。

　　这份工作虽然简单，但每天需要坐着说话七八个小时，由于身体原因，秦玉青只得辞职。

　　在朋友的介绍下，秦玉青又做起了微商代理，如水果、特产和零食。只是，微商并不如想象中简单，生意一时无人问津，她的第一单生意还是同学捧场才得以成功交易。

　　为了吸引顾客，秦玉青通过网络平台积累人脉。功夫不负有心人，现如今，秦玉青的生意被越来越多人关注，销量大幅提升。

　　谈及过往，充满自信的秦玉青告诉记者，她很感谢命运的安排。秦玉青说，接下来，自己要踏踏实实按自己的步调走，她认为生活总会有惊喜。（刘小红 马芸）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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