原标题：学好中国语言文字 青少年们在行动

日前，数十名全国知名语文教学专家齐聚教育重镇湖北省武汉市，向全国广大青少年发出集体倡议：说好中国母语才能讲好中国故事，学懂中国文字方知中国伟大，青少年们，请行动起来!“号召全国广大青少年从小学好祖国母语文化及文字知识，是落实党和国家对教育改革新要求的重要践行。”教育部基础教育课程教材专家工作委员会委员陆志平说，讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化需要我们薪火相传，通过众多语文专家学者与青少年面对面进行的新教材课堂教学演示，鲜明体现出武汉作为教育大市在重建教育文化，尤其是中国语言文字教育方面的战略举措。

全国新教材课堂教学演示暨新高考报告会现场

人民教育出版社中学语文编辑室主任王本华在《基于课程标准的统编高中语文教材编写思路》的讲解中，从党和国家对高中课程改革的要求，学科课程标准的制定，学科教材内容的总体框架，教材的编写思路进行了整体的介绍与全面的解读。

首都师范大学教授张彬福呼吁，广大一线老师要把语文教学与国家的发展联系起来，从注重“教”走向注重“学”，全面实施新课程，深化课堂教学改革，从单一的文本解读里走出来，从滔滔不绝的讲授中走出来，从过分模式化的课堂里走出来，着眼于“活的”“有效的”教学，用心组织学生开展良性互动的学习活动，启发学生形成“自己的”感受与积累，从而达到立德树人的教学之目的。

上海市语文特级教师余党绪从如何加强学科核心素养的养成出发，就如何落实新课标目标任务要求，将新教材与学业水平和新高考对接，提出了对新教材教学的建议。

湖北青于蓝考试研究院院长李伟说：“语言和文字，构成了语文这门最基础的学科。我们借助一年一度的全国新教材课堂教学演示暨新高考报告会的平台，集体有感而发出该倡议，意义深远又重大。”

(责编：郝孟佳、熊旭)