山东这所职业学院面向全国招聘高层次人才

原标题：38名！待遇优厚！沂蒙老区这所新建大学面向全国诚聘高层次人才

临沂农业科技职业学院(筹)是由临沂市人民政府主办的全日制公办普通高等学校，纳入国家统一招生计划。2020年正式招生，现面向社会公开招聘38名高层次人才和急需紧缺专任教师。

应聘专任教师A1(高层次人才)岗位，要求大学本科及以上学历，应具备与岗位一致的正高级专业技术职务资格或在国内外核心期刊发表过重要学术论文的博士以及具有博士后工作经历的人员或入选市级以上重点人才工程的高层次人才或担任专业相关大型企业副总经理以上职务。

应聘专任教师A2岗位，要求大学本科及以上学历，应具备与岗位一致的副高级以上专业技术职务资格或研究生毕业获得博士学位，所学专业及近三年从事职业与岗位一致或相近(博士研究生报名不受工作年限限制)，有较高的专业水平和丰富的专业实践经验，社会服务能力强;年龄不超过50周岁(1968年10 月 11日以后出生)。

应聘专任教师B岗位，要求全日制研究生及以上学历，硕士及以上学位，应具备与岗位一致的中级专业技术职务资格，所学专业及近三年从事职业与岗位一致或相近(博士研究生报名不受工作年限限制)。有较高的专业水平和丰富的专业实践经验，社会服务能力强;年龄不超过45周岁(1973年10月11日以后出生)。

符合条件的应聘者可以通过临沂农业科技职业学院(筹)网站登陆报名。其中，应聘专任教师A1岗位的报名人员可在2019年10月11日9:00至10月12日16:00期间登录报名平台；应聘专任教师A2岗位和B岗位的报名人员可在2019年10月11日9:00至10月15日16:00期间登录报名平台，按系统提示进行报名。

专任教师A1岗位考试采取答辩的方式进行，答辩前提供个人应聘答辩PPT;专任教师A2、B岗位考试考核采取答辩、试讲、专业测试等方式进行。

具体公告详见临沂农业科技职业学院(筹)网站。

附：2019年公开招聘高层次人才和急需紧缺专任教师岗位表

(责编：李依环、熊旭)