陕师大学子讲述青春实践故事 “西部红烛”熠熠发光

社会实践青春分享课现场，两名同学书写两幅作品。

人民网讯 “青年当有志，立志在四方，祖国需要处，皆是我故乡。我在这里守望着自己的初心，守望着孩子们日渐长高的个头和对知识的渴望，守望着‘西部红烛精神’对我的润泽与期待……”日前，在陕西师范大学社会实践青春分享课上，中国大学生自强之星、陕西师范大学支教团团员马义泽向在座数百名同学，分享了自己的支教岁月。

据悉，陕西师范大学今年以“小我融入大我 青春献给祖国”为主题开展了暑期社会实践，176支实践团队4000余名师生奔赴海内外31个地区开展活动。近日，学校举办了“西部红烛 为祖国闪耀”——陕师大社会实践青春分享课，实践及支教团队的学生代表通过“青春为祖国歌唱”原创歌曲表演、情景诗歌朗诵、校友连线采访、实践故事分享、集体宣誓、书法创作等形式，宣讲实践成果。

此次社会实践中，有12支团队寻访了践行“西部红烛精神”的校友。马嘉宏和余玲玲两位同学作为代表分享了寻访过程中了解到的动人事迹：陕西省教学能手、商洛中学老师刘小红注重将爱国主义教育融入日常教学，从细节处彰显教育教学的智慧；曹明伟、马亚鹏、文琦等一批校友坚守西部一线教育事业，将自己的根深深扎进祖国最需要的地方，照亮了乡村孩子的求学之路。

“同学们的讲述令人动容，校友们将自己最美好的年华和报国之志播洒在西部一线教育的沃土，这是用实际行动弘扬传承‘西部红烛精神’，这是爱国的精神、奋斗的精神、坚守的精神和奉献的精神。”该校马克思主义学院副教授张帆在听完分享后表示，新时代“红烛”更要用奋斗擦亮青春底色，在祖国和人民最需要的地方建功立业，勇担时代责任，奏响时代强音。

在分享会的最后，全场师生齐唱《我和我的祖国》，挥舞手中的五星红旗。在新中国70华诞即将到来之际，现场师生为祖国献上最真挚的祝福，祝愿祖国永远繁荣昌盛。（文/李依环；图片由学校提供）

全体师生合唱《我和我的祖国》

(责编：李依环、熊旭)