山东这所职业院校公开招聘专任教师和教辅人员

原标题：快来报名啦！临沂农业科技职业学院（筹）公开招聘专任教师和教辅人员50名

临沂农业科技职业学院(筹)是由临沂市人民政府主办的全日制公办普通高等学校，纳入国家统一招生计划。2020年正式招生。现面向社会公开招聘专任教师和教辅人员50名。报名人员可在10月11日9:00至10月16日16:00期间进行报名。

据了解，学院旨在为服务乡村振兴战略和新旧动能转换重大工程培养高素质技能型、管理型人才。学院发展目标是建设农业特色鲜明、办学水平国内一流、有国际影响力的农业高等职业院校。

符合条件的应聘人员可以通过网站临沂农业科技职业学院（筹）相关链接登陆报名。应聘专任教师C岗位和教辅人员岗位的报名人员可在2019年10月11日9:00至10月16日16:00期间登录报名平台，按系统提示进行报名。通过资格初审的人员，要在10月30日9:00—11月1日16：00期间，登陆报名网站打印《临沂农业科技职业学院（筹）2019年公开招聘报名登记表》和笔试准考证。

专业课教师岗位和辅导员岗位笔试内容为教育基础知识和岗位要求的专业知识两部分，分别占整个试题分数的30%和70%，教育基础知识主要包括教育学、心理学和教师职业道德等，岗位要求的专业知识部分按专业类别分类命题。公共基础课教师岗位和教辅岗位笔试内容为公共基础知识，包括法律法规、政治经济理论、时政方针、现代职业教育政策知识、科技知识等基础性知识。笔试只考一科，采用百分制计算成绩。

具体公告详见临沂农业科技职业学院（筹）官网。

附：临沂农业科技职业学院（筹）2019年公开招聘专任教师和教辅人员岗位表

(责编：李依环、熊旭)