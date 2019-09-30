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浙大70岁老教师用70幅漫画向新中国献礼

2019年09月30日08:54  来源：钱江晚报
 
原标题：浙大70岁老教师用70幅漫画向新中国献礼

　　倪集裘的漫画

　　日前，一组描绘老杭城风貌的漫画在浙江职工中心展出，共70幅，均出自浙大退休教师、漫画家倪集裘之手。1949年出生的倪集裘，今年已经70岁了，与共和国同龄的他，用这种特殊的方式，向新中国成立70周年献礼。

　　从创作之初至今，倪集裘已经画了不计其数幅的漫画。这些漫画不仅记录了老杭城在岁月流转中的沧桑变迁，更满含着倪集裘对过往生活的热爱和追忆。

　　每幅漫画的背后，都有着那个岁月印记的故事，倪老师每每忆及，都感慨良多。在老人的漫画里，有个十分有趣的主题——“话说过年”：大年三十晚上，孩子们围在火炉旁看大人们炒瓜子、花生米，迫不及待想尝尝鲜；小朋友们盼望着过年父母给自己做件新衣裳；大家伙你挤我、我挤你地连夜排队购置年货；公共浴室门口排着等候洗澡的长队；家家户户门前挂满了酱鸡酱鸭……简单的勾勒，流畅的线条，再配上诙谐幽默的文字，红红火火的年味就快要从画纸中满溢出来了！

　　随着年岁的推移，倪集裘画中的杭州城也在悄然发生着变化。一些新元素，例如手机、微信、共享单车，甚至机器人护工，都出现在了倪老的画中。

　　倪集裘的画册， 也记录了一些重要的历史节点，读起来像是一部“历史连环画”。比如，1990年，亚运会的圣火第一次来到了华夏大地，各行各业都积极行动起来。于是，他便画了一幅《各行各业迎亚运》，真是好不热闹。（王湛 梅子仪 刘苏蒙 柯溢能）

(责编：李依环、熊旭)
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