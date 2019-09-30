全国大中小学师生同唱一首歌 祝福新中国

原标题：同唱一首歌祝福新中国

“今天是你的生日，我的中国，清晨我放飞一群白鸽，为你衔来一枚橄榄叶，鸽子在崇山峻岭飞过……”悠扬的歌声在校园上空回荡，从天南海北传来，汇聚成一曲气势磅礴的生日礼赞。

在新中国成立70周年之际，全国大中小学师生一齐唱响《今天是你的生日》，用青春的激情和昂扬的歌声告白祖国母亲，共同谱写奋斗、奉献、报国的青春之歌。

一曲奋斗的礼赞

北京延庆，长城脚下，静静矗立着“北京最美百年车站”青龙桥火车站。在充满历史感的“人”字形铁路边和老站房里，北京交通大学师生深情唱响《今天是你的生日》。

这歌声，不仅传递着对新中国70周年华诞的美好祝愿，也讲述着中华民族百年铁路发展的动人故事，更折射出中华民族自强不息的奋斗历程。

京张铁路隧道专业设计师、北交大2015届校友张宇宁与母校师生同唱祝福之歌。他激动地说：“跨越古道雄关的京张铁路，如今又开始描绘2022年冬奥会的中国故事，我们奋斗在一线！”

同唱一首歌，唱出的是对新中国70年光辉历程的无限自豪，唱出的是只争朝夕、忘我拼搏的奋斗历程。

在方志敏烈士的家乡、在西南边陲的中学，华东师范大学学子与支教学校的中小学生们一起，用“虚拟对唱”的形式祝福祖国生日。华东师大研究生支教团学生孙茂霖这样说：“上好每一节课，用心对待每一个学生，这是我作为教育者奋斗的初心。”

在课堂上、实验室里、野外台站、祁连山下、荒漠戈壁，兰州大学师生、校友在学习、工作现场，把歌声献给祖国。 “最美奋斗者”称号获得者、兰州大学任继周院士勉励年轻学子：“我现在感觉每天的时间都不够用，还想要为祖国多发一份光和热。希望大家都能努力学习，用一个又一个脚踏实地的成绩回报祖国。”

在上海交通大学，共和国勋章获得者、上海交通大学1949届校友黄旭华院士与在校师生放声合唱。1949年，黄旭华从交大毕业后，便投身祖国核潜艇事业建设至今，为核潜艇研制和跨越式发展作出卓越贡献。在现场，他告诉青年人：“同学们，祖国就是母亲，让母亲过得更好，这是我们的责任！”

一场深情的告白

“我们祝福你的生日，我的中国。愿你永远没有忧患，永远宁静……”在北京市东城区张自忠路3号，中国人民大学师生在老校区唱起了这首祝福祖国的歌曲。作为学校初创之地，69年前，这里举行了人民大学第一次开学典礼。它见证了中华民族振兴的历史进程，也见证着中国青年心系民族前途和国家命运的赤子之心。大二学生易紫君说：“在学校老校区参加献礼祖国活动，在历史的痕迹中感受祖国发展的成就，难以抑制心中的感动，泪水一直在眼眶中闪烁。”

同唱一首歌，凝聚师生情，传递的是对伟大祖国发自内心的颂扬，感恩的是母校的培养与精神的坚守，传承的是几代人砥砺奋进的情怀。

华中农业大学、江南大学等学校的院士、老教授与青年学子接力同唱，传递老一辈科学家的爱国情、爱校心。西安交通大学、东北大学等各行各业坚守岗位的校友们，在天南地北与在校师生实时共唱，献礼祖国。中央美术学院、海南大学等高校将建校以来各时期的影像资料与如今学校的发展画面同框，交叉呈现出一代代人的坚守奉献……

各地中小学师生一同唱响《今天是你的生日》，用最动听的歌声唱出心声、唱出自豪。浙江省绍兴市鲁迅小学的孩子们在周恩来纪念广场唱响真挚歌声，河南郑州十九中的少年们舞动的身姿青春蓬勃，重庆八中学生们用一段《少年中国说》让朗诵与歌声交融，北京延庆第二小学学子们嘹亮歌声饱含深情，河南实验小学的少先队员们手持国旗、为祖国放歌……

各地职业院校师生们也用丰富多彩的方式演绎《今天是你的生日》，礼赞祖国、礼赞新时代。北京商业学校学子身着各具特色的职业装，温州职业技术学院师生采用手语、快闪、舞蹈等形式，河南艺术职业学院师生在歌曲演绎中加入豫剧元素，重庆工程职业技术学院师生在操作间中表达“技能报国”的宣言。

一封报国的“情书”

“我们祝福你的生日，我的中国。这是儿女们心中期望的歌。”同唱一首歌，表达的是青春永远不变的鲜亮底色，彰显的是不断追梦的坚定执着。

未名湖畔，博雅塔下，北京大学阿卡贝拉清唱社的同学们与附属小学的小朋友们共同唱起《今天是你的生日》，优秀学生代表、与共和国同龄的教授，纷纷加入演唱行列，在湖光塔影中告白祖国。与祖国同天生日的学生袁诗意说：“这次参加唱歌活动，强烈感受到我与祖国共命运的感觉，更加燃起了我的报国之志。”

校训石前、黄浦江畔，处处回荡着上海财经大学学子的心声。学校合唱团招募新同学后组织的第一堂教学课，就是练习演唱《今天是你的生日》这首歌。指导教师张天表示：“在合唱训练中潜移默化融入爱国主义教育，让同学们在陶冶情操的同时提升思想境界，伴随情感的升华，更能激发大家的报国情感。”

在北京师范大学的歌唱视频中，黄文秀等一批又一批优秀校友用扎根基层教育报国的平凡事迹，激励着青年学子。当北师大教授黄会林在钢琴上弹起悠扬的旋律时，学生们用清亮的歌声，表达着“到祖国最需要的地方建功立业”的使命担当。

北京市朝阳区组织多所中学学生，以虚拟合唱团的方式，同唱《今天是你的生日》。在北京中学、北京八十中等学校校园里，歌声满载着少年们对祖国的美好祝福。北京市和平街第一中学高一学生朱迪说：“新中国用她70年的沉淀铸就了今天的辉煌。我们年轻一代要肩负起时代赋予我的重任，今天我以祖国为荣，明天祖国以我为傲！”

“我们祝福你的生日，我的中国，愿你逆风起飞雨中获得收获……”在地球最南端，南极中山站，武汉大学大地测量学与测量工程专业博士生李冰轻声唱起这首歌，极寒之地呼呼的大风也无法阻挡他唱响祖国赞歌。这一刻，无论在何方，心，永远朝着祖国的方向。（记者 唐芊尔）

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