北二外将“爱国”融入主题教育全过程

日前，北二外灯光秀向祖国燃情表白，万名师生在线上线下共同诉说“我爱你 中国！”

人民网讯 主题“灯光秀”燃情告白祖国、启动“讲好中国故事”大赛、师生共唱《我和我的祖国》……新学期以来，北京第二外国语学院组织师生开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。“爱国”成为系列活动的关键词。

据介绍，在主题教育学习内容安排上，该校党委将加强新时代爱国主义教育作为学习教育的重要内容，在个人自学的基础上，通过校院两级理论学习中心组、支委会、党员大会等方式搭建学习平台，以领学、带学、自学等方式丰富学习形式。

为庆祝新中国成立70周年，该校开展了多种形式的专题教育，通过革命传统、形势政策等专题教育，组织引导师生了解我们党领导人民进行革命、建设、改革的光辉历程和光荣传统，了解新中国成立以来特别是改革开放以来党和国家事业发展的伟大成就和宝贵经验。同时，该校党委打造亲情、师生情、家国情“情感课堂”，将实现个体价值与国家民族的发展联结在一起，点燃全体师生的爱国情。

北京第二外国语学院党委书记顾晓园在一次活动中谈到，作为一所有着鲜明红色基因和国际化特色的高校，在百年未有之大变局的国际背景下，更应在办学、治校、人才培养、科学研究等领域，紧密结合国家需要、社会需求、人民期待，主动服务、抢抓机遇、迎难而上、攻坚创新，为人才培养的高质量、智库建设的高水平、科学研究的高成果而努力奋斗。

第35个教师节当天，巨幅国旗在北二外师生手中传递，师生共同高歌《我和我的祖国》

（来源：北京第二外国语学院）

(责编：李依环、熊旭)