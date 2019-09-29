《高等学校境外办学指南》首次发布

人民网北京9月29日电（李依环）据中国高等教育学会官网消息，《高等学校境外办学指南（试行）（2019年版）》（下称“指南”）日前正式发行。自2018年2月以来，在教育部指导下，中国高等教育学会系统开展了高等学校境外办学课题专项研究。指南正是该项研究的重要成果。

对于编写指南的缘由，有关负责人介绍，改革开放以来，中国高等教育在不断发展壮大中逐步走向世界，高等学校境外办学活动日益增多。国家对高等学校境外办学活动也由行政审批的直接管理转向政策指导的间接管理，高等学校境外办学迎来自我发展和自我约束的新机遇和新挑战。进入新时代，在加快和扩大教育对外开放的新形势下，高等学校坚持“引进来”与“走出去”并重，加强更深层次更宽领域教育国际合作，科学谋划和稳步推进境外办学的需求日益迫切。同时，高等学校十分希望得到专业化的指导。

据悉，指南包括总则、可行性分析、筹备建设、教育教学、组织管理、附则等六章，共七十二条。从招生与学籍、教学与科研、教师与学生、教学质量评估、行政管理、财务与资产管理、跨文化管理、风险管理、协议与章程签署、办学场地选择、培养方案制定和报备及办学地许可手续办理等具体环节。

中国高等教育学会相关负责人指出，希望指南的出台能对高等学校境外办学提供实操层面的技术指导，能促进高等学校境外办学健康规范的可持续发展，为服务中外教育合作和人文交流发挥积极作用。

附：高等学校境外办学指南（试行）（2019年版）

(责编：李依环、熊旭)