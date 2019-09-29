原标题：师生默契度测试：班主任一周不在，会对学生说什么

班主任外出一周时间不在班里，他（她）会对学生说些什么？

近日，杭州市下城区进行了一次非常特别的考试，让一些班主任和他们各自的学生分别回答这个问题。无论参加考试的班主任，还是提供答案的学生，事先完全不知情，属于突击考试。这次考试的目的只有一个，就是测试师生默契度。

这样的一次测试是由下城区教师教育学院德育研究员周慧发起的，测试对象是下城区的39位先锋骨干班的班主任，分别来自该区30所中小学。

这场神秘的“考试”，班主任和学生给出的答案能互相对上吗？他们的默契度会达到一个什么程度？

部分班主任和学生

默契度几乎心有灵犀

这样的一次任务，周慧是趁着39位班主任外出培训，“偷偷”布置给学生的。

“我来到这位班主任的班里，任选一名学生，告诉他，班主任这几天不在班里，他（她）一定会想念班级、想念同学。如果学生想念你了，想对你说一句话，你觉得这句话会是什么？为什么？”为了保证实验真实，周老师特地叮嘱，不能给班主任“泄题”。

测试结果让他大吃一惊，一些班主任和自己学生的默契度，几乎是心有灵犀。

学生模仿：小伙子，今天有没有去食堂吃饭？饿着肚子我们要罚你的哦！

赖老师：相信自己，你肯定能瘦下来的！

当周慧将一对师生的两张小纸条一块儿在微信群里放出来，把其他老师都逗乐了。这师徒二人无比默契，都想到了减肥吃饭。

杭州大成岳家湾实验学校初三班主任赖晓敏也看到了，她有些想不到，自己的学生小曹不仅猜对了她要说的话，连语气都模仿得跟她一模一样。“周老师让我给班里的小曹写一句叮嘱他的话，我也没多想，就写了平时常对他说的话，告诉他肯定能瘦下来。”

对此，小曹同学是这么解释的——“这学期我们搬到了4楼，每次午餐，我因为特殊的体型都懒得去食堂，结果被赖老师发现了。之后每到吃饭时间，她就在食堂等我。很多次我想逃掉，她还重新爬上4楼劝说我。没办法，我只能硬着头皮赴食堂。”

小曹坦言：“现在是一想起赖老师，我只能逼着自己去食堂，谁让她是我们的班主任呢！”

赖老师告诉记者，自己最惦记小曹的减肥大计，是因为小曹体型偏胖，她经常监督小曹的体育活动。最近因为教室搬到4楼，还要经常劝小曹去食堂用餐。如果跟小曹说一句话，她自然就想到这个话题，顺便给他加油鼓劲。

杭州安吉路实验学校初二年级男生小绚，也参与了这场师生默契大考验，并和班主任厉亮亮成功拿到满分。当厉老师看到小绚的纸条，连语气都模仿得分毫不差，不得不服，并自豪地表示，自己拥有了最佳搭档。

学生模仿：没有我在，你要管理一下，不然又没有星级班级了！

厉老师：家校联系本记得先发回去，我不在，你要多辛苦，做好班级“领头羊”。

厉老师说，小绚是班里的学习委员，平时比较替老师操心班级管理。小绚说，厉老师比较重视星级班级的评选，因为他觉得这从侧面反映了班级一周的纪律情况。“他在班里念叨得多了，我自然就听进去了。”

也有不默契的

学生觉得重要的而老师忽视了

在这些测试中，许多班主任认为，外出培训最记挂的，就是班里孩子是否自觉遵守纪律。不少班主任写小纸条时，都没忘问班级情况，而学生们也一下就猜到了班主任的心思，有些连具体说的话都能猜中，可以说是默契满分。

不过，在此次测试中，也有好几对貌似不太“默契”的师生——

学生：我不在的时候班里有没有人调皮？你想我了吗？反正魏老师是很想你的。

老师：小宇姑娘，美美的你要学会大胆展示自己！

学生首先想到的是班级纪律，而班主任却想到了鼓励女孩大胆展示自己。

学生：你的眼睛前几天又红又肿，这几天你的眼睛好了吗？你不要用手去碰你的眼睛，希望你的眼睛早日康复。

老师：子轩小朋友，徐老师不在的这两天，你一定比平时乖吧！

学生说原因：因为我是班里第一个长针眼的，我知道徐老师很关心我的眼睛。结果班主任关心的并不是他长针眼这个事。

作为这项测试的策划者，周慧告诉记者，这个活动表面上看是检测师生的默契程度，实际上是引导班主任老师真正走进学生内心，“读懂”学生。

通过这一组组师生“心有灵犀”的对话，我们可以发现，很多时候学生在意的东西，班主任可能并没有太放在心上。比如那个长针眼的孩子，他觉得自己长了针眼，这是一件非常重要的事情，老师一定会非常非常重视的。但是，老师关注的东西肯定是孩子成长过程中更为重要的。

周老师说，组织这样这一场测试，并不是想批评老师还不够关心孩子，而是告诉老师，成人眼里的世界和儿童眼里的世界并不一样，我们既要用成人的方式引导孩子健康成长，也要学会用孩子的方式，多多倾听他们的声音。这样，我们才会更懂孩子，才能更爱孩子，也才能让孩子更爱我们。

(责编：郝孟佳、熊旭)