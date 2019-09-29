人民网>>教育>>滚动新闻

师生默契度测试：班主任一周不在，会对学生说什么

2019年09月29日08:45  来源：钱江晚报
 
原标题：师生默契度测试：班主任一周不在，会对学生说什么

　　班主任外出一周时间不在班里，他（她）会对学生说些什么？

　　近日，杭州市下城区进行了一次非常特别的考试，让一些班主任和他们各自的学生分别回答这个问题。无论参加考试的班主任，还是提供答案的学生，事先完全不知情，属于突击考试。这次考试的目的只有一个，就是测试师生默契度。

　　这样的一次测试是由下城区教师教育学院德育研究员周慧发起的，测试对象是下城区的39位先锋骨干班的班主任，分别来自该区30所中小学。

　　这场神秘的“考试”，班主任和学生给出的答案能互相对上吗？他们的默契度会达到一个什么程度？

　　部分班主任和学生

　　默契度几乎心有灵犀

　　这样的一次任务，周慧是趁着39位班主任外出培训，“偷偷”布置给学生的。

　　“我来到这位班主任的班里，任选一名学生，告诉他，班主任这几天不在班里，他（她）一定会想念班级、想念同学。如果学生想念你了，想对你说一句话，你觉得这句话会是什么？为什么？”为了保证实验真实，周老师特地叮嘱，不能给班主任“泄题”。

　　测试结果让他大吃一惊，一些班主任和自己学生的默契度，几乎是心有灵犀。

　　学生模仿：小伙子，今天有没有去食堂吃饭？饿着肚子我们要罚你的哦！

　　赖老师：相信自己，你肯定能瘦下来的！

　　当周慧将一对师生的两张小纸条一块儿在微信群里放出来，把其他老师都逗乐了。这师徒二人无比默契，都想到了减肥吃饭。

　　杭州大成岳家湾实验学校初三班主任赖晓敏也看到了，她有些想不到，自己的学生小曹不仅猜对了她要说的话，连语气都模仿得跟她一模一样。“周老师让我给班里的小曹写一句叮嘱他的话，我也没多想，就写了平时常对他说的话，告诉他肯定能瘦下来。”

　　对此，小曹同学是这么解释的——“这学期我们搬到了4楼，每次午餐，我因为特殊的体型都懒得去食堂，结果被赖老师发现了。之后每到吃饭时间，她就在食堂等我。很多次我想逃掉，她还重新爬上4楼劝说我。没办法，我只能硬着头皮赴食堂。”

　　小曹坦言：“现在是一想起赖老师，我只能逼着自己去食堂，谁让她是我们的班主任呢！”

　　赖老师告诉记者，自己最惦记小曹的减肥大计，是因为小曹体型偏胖，她经常监督小曹的体育活动。最近因为教室搬到4楼，还要经常劝小曹去食堂用餐。如果跟小曹说一句话，她自然就想到这个话题，顺便给他加油鼓劲。

　　杭州安吉路实验学校初二年级男生小绚，也参与了这场师生默契大考验，并和班主任厉亮亮成功拿到满分。当厉老师看到小绚的纸条，连语气都模仿得分毫不差，不得不服，并自豪地表示，自己拥有了最佳搭档。

　　学生模仿：没有我在，你要管理一下，不然又没有星级班级了！

　　厉老师：家校联系本记得先发回去，我不在，你要多辛苦，做好班级“领头羊”。

　　厉老师说，小绚是班里的学习委员，平时比较替老师操心班级管理。小绚说，厉老师比较重视星级班级的评选，因为他觉得这从侧面反映了班级一周的纪律情况。“他在班里念叨得多了，我自然就听进去了。”

　　也有不默契的

　　学生觉得重要的而老师忽视了

　　在这些测试中，许多班主任认为，外出培训最记挂的，就是班里孩子是否自觉遵守纪律。不少班主任写小纸条时，都没忘问班级情况，而学生们也一下就猜到了班主任的心思，有些连具体说的话都能猜中，可以说是默契满分。

　　不过，在此次测试中，也有好几对貌似不太“默契”的师生——

　　学生：我不在的时候班里有没有人调皮？你想我了吗？反正魏老师是很想你的。

　　老师：小宇姑娘，美美的你要学会大胆展示自己！

　　学生首先想到的是班级纪律，而班主任却想到了鼓励女孩大胆展示自己。

　　学生：你的眼睛前几天又红又肿，这几天你的眼睛好了吗？你不要用手去碰你的眼睛，希望你的眼睛早日康复。

　　老师：子轩小朋友，徐老师不在的这两天，你一定比平时乖吧！

　　学生说原因：因为我是班里第一个长针眼的，我知道徐老师很关心我的眼睛。结果班主任关心的并不是他长针眼这个事。

　　作为这项测试的策划者，周慧告诉记者，这个活动表面上看是检测师生的默契程度，实际上是引导班主任老师真正走进学生内心，“读懂”学生。

　　通过这一组组师生“心有灵犀”的对话，我们可以发现，很多时候学生在意的东西，班主任可能并没有太放在心上。比如那个长针眼的孩子，他觉得自己长了针眼，这是一件非常重要的事情，老师一定会非常非常重视的。但是，老师关注的东西肯定是孩子成长过程中更为重要的。

　　周老师说，组织这样这一场测试，并不是想批评老师还不够关心孩子，而是告诉老师，成人眼里的世界和儿童眼里的世界并不一样，我们既要用成人的方式引导孩子健康成长，也要学会用孩子的方式，多多倾听他们的声音。这样，我们才会更懂孩子，才能更爱孩子，也才能让孩子更爱我们。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved