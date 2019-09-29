原标题：“深港交流馆”启用 首批深港青年进馆参观

内地首家以深港百年历史为主题成立的深港青年文化交流平台——“深港交流馆”28日在深圳启用。参加当天在深圳青年广场举办的“画出最美同心圆·献礼新中国70华诞”活动的约200名深港青年成为首批参观者。

“深港交流馆”以“深港情、育两城”为主线，从国学国粹到深港两地近代和现代融合发展的变迁史出发，以全包围沉浸式影片、历史事件油画展览和深港地标建筑VR游艇体验等多种展现形式，全方位介绍了深港两地毗邻相依、共同发展的百年历史。

在馆中，深圳市东江纵队粤赣湘边纵队研究会会长李建国、名誉会长江山还为深港青年们讲述了东江纵队抗日救国、营救文化名人的英雄事迹。革命先烈们强烈的爱国情怀使将爱国主义精神潜移默化地融入了青年们的心头，也把中华民族厚重的历史文化印刻在了深港青年们的记忆中。

“深港交流馆”设在深圳青年广场内，据介绍，深圳青年广场与香港青年广场遥相呼应，两所场馆具有相似的场地条件和相近的服务理念，未来将在场地共建、活动共享、资源共通等方面展开合作。

在“画出最美同心圆·献礼新中国70华诞”活动中，深圳市青少年公益艺术团和深港青年代表们用一场音乐快闪活动表白祖国，《彩云追月》《红旗颂》《今天是你的生日，中国》《我的祖国》……熟悉的旋律里，激昂的歌声中，青年们动情演绎着对祖国诚挚的爱，表达了对新时代、新生活的美好期许。

此次活动由共青团深圳市委员会、深圳市青年联合会主办，深圳市青少年发展基金会、深圳市青少年公益艺术团、深圳市青少年公益艺术团协办。(记者 郑小红)

(责编：郝孟佳、熊旭)