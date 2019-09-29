原标题：20万大学新生“入驻”南京：“大学之城”期待留住“才智活水”

每年有数十万大学生从各地来到南京学习生活。 宁轩 摄

9月28日，来自南京62所高校院所的4000名新同学，代表20万南京2019级大学校园“新面孔”，参加了“我的南京·我与祖国共奋进”——2019级大学新生开学典礼。南京市委书记张敬华以“奋斗”为题鼓舞年轻学子勇登学业高峰，与南京共同成长。

今年，是南京第二年联合该市全体高校院所举行开学典礼。

也是第二次出席这一活动的南京市委书记张敬华，首先为来自五湖四海的大学新生们介绍了即将生活的城市。

“值得品味、追求卓越、充满活力、爱才惜才”，张敬华以四个词形容了南京这座古今交融、独具魅力的城市，并介绍了南京为在校大学生提供的“八项服务计划”、为大学毕业生提供的“六项实惠政策”，向新生们捧出了沉甸甸“见面大礼包”。

“青春加上奋斗，才更有价值、更有意义、更值得回忆。希望同学们‘立万丈志’，树牢远大理想；‘读万卷书’，汲取渊博知识；‘行万里路’，丰富人生阅历；‘念万物情’，常怀感恩之心。”发言的最后，张敬华以“奋斗”为主题，鼓励青年学子勇登学业高峰、开创人生未来；能够扎根南京，成为与南京共同成长的新时代“开拓者”和“奉献者”。

南京市委书记张敬华以“奋斗”为题鼓舞青年学子。 崔晓 摄

东南大学校长、中国工程院院士张广军代表东大及所有在宁高校院所向新同学们致以诚挚的问候：“当前，党和国家对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。大学生是青年一代最具创造活力与激情的群体，同学们肩负着新的历史使命，希望同学们励志勤学、刻苦磨炼，在激情奋斗中绽放青春、引领未来。”

记者了解到，作为著名的“大学之城”，每年有数十万大学生来到南京学习生活。为了留住这些优质的“才智资源”，2018年起，南京市面向青年学子实施了“宁聚计划”。据统计，截至今年二季度末，该市已累计为11.31万高校毕业生发放住房租赁补贴8.46亿元；今年1-7月，共发放面试补贴总计1579万元。

通过一系列专属大学生和大学毕业生的支持政策，仅今年上半年就有19.11万大学生落户南京，成为该市发展的新生力量。(记者 申冉 通讯员 宁轩)

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