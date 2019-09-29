原标题：厦门大学马来西亚分校迎来首批毕业生

厦门大学马来西亚分校28日举行首次毕业典礼，包括242名马来西亚籍学生在内的371名学生获得厦门大学校长张荣所颁发的学位证书。

中国驻马来西亚大使白天和马来西亚政府对华特使陈国伟出席了毕业典礼。陈国伟说，厦大马来西亚分校的首批毕业生堪称马中两国“一带一路”建设标志性项目的首批“结晶品”，相信未来在中国、东盟或“一带一路”沿线国家都有发挥才能的巨大空间。

他亦表示，厦门大学创始人陈嘉庚是马中共同的精神财富，厦大马来西亚分校是陈嘉庚精神回归其白手起家之地的具体象征，希望毕业生们能传承陈嘉庚的精神。

图为厦门大学校长张荣(前排左一)为毕业生拨穗。中新社记者 陈悦 摄

据介绍，于2016年2月入学的首批马来西亚籍学生就业良好，绝大多数学生已加入行业领先的公司任职；当日毕业的中国学生中，则有约七成将前往英国、澳大利亚、美国等国家和地区继续深造。

厦门大学马来西亚分校是中国大学在马来西亚的第一所分校，以教学与科研一流，多元文化交融的国际性大学为目标。自2016年2月迎来首批学生以来，目前学校已有来自28个国家和地区的约5000名在校生，其中中马两国之外的学生超过300名。学校开设的课程也已增至16个学士学位课程和2个硕士课程。

秉承陈嘉庚先生崇尚教育、无私奉献的精神，厦门大学马来西亚分校还承诺不以营利为目的，在办学过程中若有结余，全部用于分校的学术研究和奖学金。(记者 陈悦)

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