原标题：29岁博士获聘华东交大教授 每天16小时泡在实验室

29岁博士获聘华东交大教授 学校回应称其科研业绩突出

90后教授每天16小时泡在实验室

因为一个特殊的身份，今年29岁的胡剑突然收获大量关注。在从中国科学院金属研究所博士毕业后，他被聘为华东交通大学材料学院教授，成为该校首位90后教授。

年纪轻轻就当上教授，这位90后有何过人之处？对此，华东交大官方网站曾发文提到：胡剑曾以第一作者身份在《Science》发表高水平文章，由于科研业绩突出，2017年7月来校后直接享受教授的绩效工资待遇，2018年顺利成为省聘教授。而在胡剑自己看来，成为教授或者当选硕导，最重要的还是勤奋与毅力，“如果能够投入大多数时间潜心科研，肯定会有成果，别的都是水到渠成的事。”

90后博士获聘教授引发关注

胡剑第一次进入公众视野，源于9月26日一段名为《90后博士获聘教授：我其实不是学霸》的视频。视频中，胡剑作为华东交通大学首位90后教授接受采访。他表示，自己并非学霸，“能够有一点小成果，可能更多还是因为我们比较用功一点或者说勤奋一点，有好几个月都是6点左右去实验室，晚上12点才回宿舍。”

视频一经发布，很快引发热议。

校方因其科研业绩突出聘用

事实上，胡剑个人简历非常出众。根据华东交大材料学院官方网站消息，胡剑，1990年生于江西南昌，博士毕业于中国科学院金属研究所，师从卢柯院士，曾获中科院“优秀毕业生”、中科院“师昌绪奖”、中科院“院长奖”特别奖等。现为华东交通大学教授，中国生物材料学会生物医用复合材料分会常务委员。主要从事纳米金属材料的制备及性能研究，揭示了纳米金属材料的结构-性能本征关系，相关研究成果发表在《Science》(《科学》)。

9月21日，华东交大官方网站发布文章介绍该校举办2019(首届)国际青年学者论坛的具体情况，其中明确介绍了学校引进胡剑的具体理由。文章称，论坛召开期间，胡剑作为青年学者代表发言。 “我校首位‘90后’教授胡剑博士，曾以第一作者身份在《Science》发表高水平文章，由于科研业绩突出，2017年7月来校后直接享受教授的绩效工资待遇，2018年又顺利成为省聘教授。”

以第一作者在重要学术期刊发文

显然，能够以第一作者在《Science》周刊发文，成为胡剑获聘教授的关键因素之一。

据了解，《Science》是美国科学促进会出版的一份学术期刊，系各国学术界公认的最权威学术期刊之一。近年来，国内许多高校都曾发布奖励措施，鼓励学者在《Science》发文。而在9月21日发布的相关文章中，华东交大也曾提到，校内教职工在《Nature》《Science》《Cell》等期刊正刊发表学术论文，将被奖励40万元。

文章称，近年来华东交大惜才重才、爱才用才，不仅从行动上爱护，更从政策上保障：实行“年薪制”，在注重引育平衡的同时，保障人才薪酬与聘期同步；实施“塔青人才计划”，打造“人才蓄水池”，聘期内不设定课题、文章、项目等具体考核要求，在全国高校尚属首次；大幅度提高高水平教学科研成果的奖励力度，国家科技奖一、二等奖分别奖励200万元、120万元；在保持总体待遇全省高校领先的基础上，再次提高标准，对优秀博士，提供60万—80万元的住房补贴、安家费和科研启动经费，引进3年内，直接享受副教授绩效工资待遇等；对长江学者、国家杰青等国家级人才，提供不低于160万元的年薪；针对顶尖人才，设立 “人才特区”，一人一策；同时学校在平台、团队、家属、住房、子女就学等方面，加以侧重。

对话胡剑

不存在神童 就是花的时间比别人多

9月27日，胡剑接受北京青年报记者采访。他介绍，去年自己刚刚完成身份“升级”，与爱人结婚，今年又成为新晋奶爸。但因为主要精力都被投入到了科研工作中，对妻女的关心、照顾就很不够，也因此常常心怀愧疚。对于近日引发的网络关注，他表示，关注度也是一种动力，推着自己不得不往前赶。

谈成果

我觉得不存在神童

北青报：什么时候被聘为硕导的？

胡剑：去年6月份的时候评的。

北青报：评硕导需要参加面试吗？

胡剑：不需要。主要看业绩的，学术成果达标了，学校学术委员会通过就可以。

北青报：那这次被评为硕导，主要是依据你的哪些学术成果？

胡剑：主要是项目和论文两项。项目方面我是获批了两项国家级自然科学基金，论文是在以第一作者的身份在《Science》杂志上发表了一篇论文，另外还发表了SCI一区论文3篇。

北青报：年纪轻轻就有这么多学术成果，有人评价你是“神童”，你怎么看？

胡剑：我觉得不存在“神童”。有些人走得快，就是花的时间比别人多。 勤奋肯定是最基本的，还有就是坚持下去的毅力。搞科研肯定会遇到很多挫折，有需要有毅力和决心走下去。再就是运气，比如说遇到一个好导师。

谈工作

与学生相差四五岁没代沟

北青报：今年开始带第一批硕士生了吗？

胡剑：是的，今年带了两个硕士生。

北青报：和学生相处如何？

胡剑：蛮好的，学生差不多是1995年的，相差四五岁左右，没有代沟。

北青报：学校和你年纪差不多的硕导、教授人数多吗？

胡剑：硕导的总体趋势是在往年轻化发展，硕导年纪跟我差不多的还蛮多的。教授相对来说难度大一些，我是由于在《Science》上发表了论文，被江西省破格提拔的。正常通过职称评定的话，要看资历，学校45岁以下的都没有。

谈关注

不得不往前赶

北青报：如何看待网友对你的关注？

胡剑：不管是网上还是学校内，都有一些好奇甚至怀疑的声音。从我自己的角度来说，最重要的还把本职工作做好。

北青报：这种关注度影响做科研吗？

胡剑：这种关注度对我来说是一种动力，推着你不得不往前赶，我自己还是挺平常心的。一直以来，我在科研方面对自己还是蛮严格的。因为对一个科研工作者来说，最精华的年纪就是在20多岁到40岁之间，我现在就必须要把握每一秒时间，以后回过头来至少我不会后悔。

北青报：对未来有什么规划？

胡剑：我觉得最难的就是把科研工作坚持下来。其实如果能够投入大多数时间潜心科研，肯定会有成果。

文/本报记者 孔令晗 见习记者 韩谦

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