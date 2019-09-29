原标题：雄安新区首场官方人才招聘会十月举办

招聘人数过百的岗位

雄安新区官方首场人才智力交流会将于10月19日在雄安新区容城市民体育运动中心举办。北京青年报记者从河北省人民政府官网了解到，《2019年雄安新区急需人才岗位目录》日前发布，单位类别涉及事业单位、央企、民企等，53个岗位共需求1387人。其中招聘人数最多的是医疗卫生人才，其次是教师。

发布

50余家用人单位将参会

北青报记者从河北省政府官网了解到，本次活动是雄安新区设立以来，首次以官方名义举办的招才引智活动。主要包括三项内容：一是由人社部人力资源流动管理司、河北省人力资源和社会保障厅、河北雄安新区管理委员会举办《2019年雄安新区急需人才目录》发布会，面向新闻媒体和社会各界发布当前阶段新区建设发展中的急需人才信息。二是举办雄安新区人才智力交流会，组织新区大型国企、教育卫生事业单位、民营企业和部分入驻央企等50余家用人单位参会引才，发动国内重点高校应届毕业生和广大人才对接洽谈。三是开展雄安新区人才政策宣传咨询活动。

北青报记者了解到，“雄安新区人才智力交流会”报名通道已经正式开通。应聘者可根据系统提示，在线填写信息后进行报名，报名成功后截图保存“入场二维码”，大会现场须凭“入场二维码”换取参会证方可进场交流。

梳理

医生教师需求量大

北青报记者据《2019年雄安新区急需人才目录》梳理发现，53个岗位共招聘1362人，其中医疗卫生岗位需求量最大。如雄安新区事业单位医疗卫生岗位招聘100人，雄县事业单位招聘12人，容城县事业单位招聘107人，安新县事业单位需要144人。

此外，雄县事业单位共发布了内科医生、中医科医生、妇科医生、影像科医师、检验科医生、护士、卫生专业技术人员、疾病预防控制8类岗位，总共需求人才121人。容城县事业单位的中医医师、医学影像医师、卫生监督员3类岗位共需求人才18人。安新县事业单位中医医师、医学学科带头人两类岗位需求人才34人。

教师也是此次雄安人才招聘的重点领域。其中，容城县事业单位的小学教师岗位需要人才120人，初中教师岗位需求人才50人，幼儿教师岗位需求人才30人。安新县事业单位的义务教育阶段教师岗位需求人才260人，高中段教师岗位需求人才120人。除此之外，需求量较大的还有雄安新区民营企业的育婴员岗位，拟招聘高级育婴员65人。（记者 赵新培）

(责编：郝孟佳、熊旭)