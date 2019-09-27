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范徽丽：将学前教育带到祖国的边疆海岛

2019年09月27日10:12  来源：光明日报
 
原标题：范徽丽：将学前教育带到祖国的边疆海岛

从教25年，从普通幼师到广西北海市机关幼儿园园长，范徽丽积累了丰富的教育经验。一次调研活动中，北海涠洲岛幼儿教育的落后状况触动了她。不畏艰辛、跨海支教，范徽丽又成了涠洲岛幼儿园的园长。在全国教书育人楷模范徽丽心中，对幼儿的大爱、对祖国的责任一直支持着她克服种种障碍，将学前教育带到祖国的边疆海岛。

难忘孩子的眼神

2013年，北海市政府启动《北海市学前教育三年行动计划》，提出“每个乡镇要建立一所公办幼儿园”。涠洲岛因交通不便，基础设施落后，一直留不住老师，更不要谈幼儿园。为了制定对策，范徽丽应邀参加海岛学前教育调研。

涠洲岛城仔小学于2003年撤并后一直闲置，10年狂风暴雨的洗礼让校园破败不堪，校园内仅存两栋缺门少窗的教学楼。范徽丽了解到，由于这里的学前教育是一片空白，家境宽裕的岛民乘船涉海将幼儿送到市区入园，更多的岛民只能任由幼儿在海滩地头玩耍度日，孩子适龄后再进入小学就读。

十几个孩子光着脚满地跑，眼前的一幕让范徽丽百感交集。“做了那么久的幼儿教师，在那一刻我突然被打动了。”她拿出随身带的糖和点心给孩子们。孩子们腼腆地接走，张望着，范徽丽走到哪儿，孩子们就跟到哪儿。他们那充满渴望、清澈透亮的眼神令她至今无法忘怀，“这里的孩子太需要教育了”。

百折不挠建新园

调研回来后，范徽丽主动请缨，要承担建设涠洲岛幼儿园的任务。涠洲岛离北海市直线距离约48公里，上岛需要乘船一个多小时。范徽丽采用“蚂蚁搬家”的办法，带领北海市机关幼儿园的老师们把需要的东西一点点从北海搬过去。经过一番努力，他们终于把残破的校舍改造成了初具规模的幼儿园。

硬件解决还只是第一步，师资才是最难解决的。虽然在政府支持下争取到了两个教师的编制，但因为规定了在涠洲岛工作，招考遇冷，开考人数都达不到。范徽丽赶忙找到了符合条件的老师，挨个儿去家里走访，说服老师和他们的家人。终于在报名截止前两天，达到了开考人数。

2015年秋季学期，涠洲岛幼儿园建成开园，范徽丽说自己永远忘不了那一天：“老师带领孩子们做早操，附近的居民都跑过来围观，大家非常高兴。”

青春无悔在海岛

开园容易守园难，日用品、食物、教具设备等物资都要靠老师运送上岛，岛上经常停水停电，多媒体网络课程常常无法与北海总园同步。范徽丽开始思考如何构建基于海岛生活、体现海洋文化的课程。

范徽丽带领教师从读《涠洲岛志》开始，充分挖掘边防海岛的教育资源，深入开展海岛特色课程研究，开展“海丫丫365成长行动”的探索与实践，向幼儿讲述人与海岛的故事，培养幼儿热爱家乡、保护海岛的家园情怀。范徽丽还因地制宜，开创“自然情境教学法”，把芭蕉林、大榕树、海滩等整个海岛变成生动的教育场所。

范徽丽说：“教育是人影响人的活动，教育仅仅靠一个人的力量是走不远的。”每当夜深人静，陪伴这批80后、90后老师的只有窗外的虫鸣声，单调、枯燥、停水、停电成了老师们的生活常态。“有一种生活，你没有经历过，就不知道其中的艰辛；有一种艰辛，你没有体会过，就不知道其中的快乐；有一种快乐，你没有拥有过，就不知道其中的伟大。”涠洲岛幼儿园教师卜纯纯写在日记里的话，也是海岛上最美的教师青春誓言。（记者 刘博超）

(责编：李依环、熊旭)
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