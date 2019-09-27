警惕考研“刚需”背后的“剧场效应”

2020年全国硕士研究生招生考试进入预报名阶段。虽说具体统计数据还没有出来,但“考研热”恐怕不会有实质性的改变。

曾几何时,考研已成为一种“刚需”。在多数考生那里,考研是一种基于专业诉求与职业规划的自觉行动。对不少专业而言,大学本科所学的通常只是基础性的东西,要想走好专业之路,读研深造几乎是“不二法门”——不仅能完成专业知识和技能的必要进阶,更能以学历、资格的提升突破用人单位高企的门槛。以医学为例,只有本科学历很难吃好“专业饭”,对好的医疗机构来说,研究生学历是一种“标配”,否则,只能去相对较差的平台,学历也会成为晋升的障碍。考上医学硕士专业学位研究生,就可以在校期间通过考试拿到执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证书这两个必要的证书,而硕士毕业证意味着有机会进入更好的平台。

也正因为如此,考研之路一直很“拥挤”。中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》显示,2019年全国硕士研究生报名人数高达290万人,而总计录取人数只有72万人,淘汰率超过75%。这么多人宁愿做“炮灰”也要“陪跑”,很是耐人寻味。在这背后,有自强不息的奋斗精神,有迫于就业压力的无可奈何,也不乏本科教育的薄弱与迷失。

毋庸讳言,不少高校的本科教育确实很薄弱。先是忙着扩招,而大规模扩招之后,师资力量以及教学设施又不能及时跟进,教学水平难以保障。再加上“重科研轻教学”,不少高水平的老师主动或被动地忙于争课题做课题,不再或很少像从前那样认真地给本科生上课。在这一背景下,不少本科教育阶段的课程沦为“水课”。最终结果就是,本科教育质量非但没有与时俱进,反而有所下降。由此,也就不难理解不少用人单位何以抱怨招不到“像样的大学生”。而为了能更多地学到点“真功夫”,成为就业市场上“像样的大学生”,大学生们纷纷选择读研,从而形成了“考研热”。这股热潮所拥有的“剧场效应”又会引来更多的效仿者。

其实,对大部分工作而言,只要教育质量有保障,仅有本科学历就足以“上岗”了。只要肯学习,随着岗位要求的不断提高,自身能力也会有相应的提升。对这样的工作而言,研究生学历不是“必需品”；对从事这样工作的大学生而言,因读研而“拖长”自己的大学教育,在某种意义上也未尝不是一种生命的蹉跎。

本科教育的另一个突出问题在于对考研的“痴迷”。一些高校,尤其是一些急于提升知名度的高校,对本科生考研过于推崇。甚至,以考研率作为各院系的重要考核指标,以成为“考研名校”为荣。由此,这些高校往往更像一个考研培训机构,不肯在本科教育教学质量与专业特色上下“笨功夫”,而是更多地围着考研转。这也在很大程度上加剧了校园的“考研热”,强化了“考研热”的“剧场效应”,从而将原本不必或不想考研的学生裹挟进考研大军中。

考研问题的治理当然需要多方发力,但对不少高校而言,认真审视考研“刚需”背后的“剧场效应”,并以本科教育的提升对“考研热”应该进行必要的“冷处理”,早已是一种当务之急。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)