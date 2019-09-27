从“没学上”到“上好学”山东九年义务教育巩固率达97.69%

山东省政府26日召开新闻发布会，介绍“山东教育70年：从‘没学上’到‘有学上’再到‘上好学’”的有关情况。 （张钰 摄）

2018年山东九年义务教育巩固率达97.69%，高中阶段毛入学率达97.18%，高等教育毛入学率达52.89%。新中国成立70年以来，山东教育综合实力全面提升，城乡义务教育迈向一体化均衡发展，老百姓从“没学上”到“有学上”，再到“上好学”的梦想正逐步成为现实。

山东省政府26日召开新闻发布会，介绍“山东教育70年：从‘没学上’到‘有学上’再到‘上好学’”的有关情况。山东省委教育工委副书记、省教育厅副厅长黄琦介绍说，70年来，山东教育事业成就显著，学前教育普惠保障能力不断提升，义务教育“乡村弱”“城镇挤”的问题得到有效破解，现代职业教育体系基本形成，高等教育高质量发展全面起势。

2019年山东夏季高考拉开帷幕。 （张勇 摄）

在新中国成立初期，山东教育基础较为薄弱，适龄儿童的受教育权利得不到有效保障。黄琦说，该省义务教育在70年间经历了建立、完善、巩固、提高等一系列巨变，目前已实现城乡义务教育均衡发展。2018年，小学教育在校生增长到725.97万人，是建国初期的3.76倍；初中教育在校生增长到345.72万人，是建国初期的88.87倍。137个县(市、区)全部通过义务教育发展基本均衡国家评估认定。

黄琦表示，为解决义务教育“乡村弱”“城镇挤”的问题，山东还先后实施了中小学校舍安全工程、全面改薄工程，累计投入资金850亿元(人民币，下同)，新建、改建农村中小学校舍7183万平方米。目前农村中小学校舍已全部达到安全标准要求，乡村义务教育学校办学条件显著改善。此外，2015年以来，山东新建改扩建中小学校3437所，义务教育大班额比例由2014学年度的19.77%降至6.69%，66人以上超大班额基本消除。

2019年山东夏季高考拉开帷幕，图为高三考生走进考场。 （赵晓 摄）

谈及山东如何保障师资配置“均衡”，山东省委教育工委委员、省教育厅副厅长关延平在受访时说，该省在全国率先整体推进县管校聘改革，教师由原来的“学校人”变为“系统人”，县域内教师交流轮岗、跨校竞聘、学区走教普遍开展。2015年以来，山东交流轮岗教师13.98万人，其中城镇学校向农村学校交流3.58万人。“山东还注重加大乡村学校优秀教师补充力度，通过实施乡村教师‘两贴、两房、体检、荣誉、特岗、提高、倾斜’的惠师政策，提高乡村教师待遇，为乡村教师成长发展拓展空间。”

据了解，2018年山东教育经费总投入为2634.93亿元，比2012年增加967.31亿元，增长58.00%。其中，财政性教育经费收入达2169.87亿元，比2012年增加763.39亿元，增长54.28%。

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