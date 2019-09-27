人民网>>教育>>滚动新闻

从“没学上”到“上好学”山东九年义务教育巩固率达97.69%

2019年09月27日09:13  来源：中国新闻网
 

山东省政府26日召开新闻发布会，介绍“山东教育70年：从‘没学上’到‘有学上’再到‘上好学’”的有关情况。　（张钰　摄

2018年山东九年义务教育巩固率达97.69%，高中阶段毛入学率达97.18%，高等教育毛入学率达52.89%。新中国成立70年以来，山东教育综合实力全面提升，城乡义务教育迈向一体化均衡发展，老百姓从“没学上”到“有学上”，再到“上好学”的梦想正逐步成为现实。

山东省政府26日召开新闻发布会，介绍“山东教育70年：从‘没学上’到‘有学上’再到‘上好学’”的有关情况。山东省委教育工委副书记、省教育厅副厅长黄琦介绍说，70年来，山东教育事业成就显著，学前教育普惠保障能力不断提升，义务教育“乡村弱”“城镇挤”的问题得到有效破解，现代职业教育体系基本形成，高等教育高质量发展全面起势。

　2019年山东夏季高考拉开帷幕。　（张勇 摄

在新中国成立初期，山东教育基础较为薄弱，适龄儿童的受教育权利得不到有效保障。黄琦说，该省义务教育在70年间经历了建立、完善、巩固、提高等一系列巨变，目前已实现城乡义务教育均衡发展。2018年，小学教育在校生增长到725.97万人，是建国初期的3.76倍；初中教育在校生增长到345.72万人，是建国初期的88.87倍。137个县(市、区)全部通过义务教育发展基本均衡国家评估认定。

黄琦表示，为解决义务教育“乡村弱”“城镇挤”的问题，山东还先后实施了中小学校舍安全工程、全面改薄工程，累计投入资金850亿元(人民币，下同)，新建、改建农村中小学校舍7183万平方米。目前农村中小学校舍已全部达到安全标准要求，乡村义务教育学校办学条件显著改善。此外，2015年以来，山东新建改扩建中小学校3437所，义务教育大班额比例由2014学年度的19.77%降至6.69%，66人以上超大班额基本消除。

2019年山东夏季高考拉开帷幕，图为高三考生走进考场。　（赵晓 摄）

谈及山东如何保障师资配置“均衡”，山东省委教育工委委员、省教育厅副厅长关延平在受访时说，该省在全国率先整体推进县管校聘改革，教师由原来的“学校人”变为“系统人”，县域内教师交流轮岗、跨校竞聘、学区走教普遍开展。2015年以来，山东交流轮岗教师13.98万人，其中城镇学校向农村学校交流3.58万人。“山东还注重加大乡村学校优秀教师补充力度，通过实施乡村教师‘两贴、两房、体检、荣誉、特岗、提高、倾斜’的惠师政策，提高乡村教师待遇，为乡村教师成长发展拓展空间。”

据了解，2018年山东教育经费总投入为2634.93亿元，比2012年增加967.31亿元，增长58.00%。其中，财政性教育经费收入达2169.87亿元，比2012年增加763.39亿元，增长54.28%。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved