原标题：埃塞俄比亚留学生眼中的成都

埃塞俄比亚《观察家报》9月22日文章，原题：我在中国的留学经历

现在，我被四川大学录取已经快一年半时间了。我在这里学习医学。学校位于四川省会成都市，离青藏高原和喜马拉雅山不远。与中国其他快速发展的地区相比，这里的生活方式相对平静。但与埃塞俄比亚相比，就经济和基础设施方面而言，这里太先进了。

在亚的斯亚贝巴，我曾在英国国际学校学习。初到中国时，我一句汉语都不会说。但我很快就发现这里的人们开放、友好和热情。我喜欢这里的学术氛围和令人惊叹的教学设施、教育和研究标准。这所大学以临床医学专业著称。

我先是上了大约两个月的汉语强化班。这原本应该是为期一年的学习，但我决定不继续学下去了，因为我确信自己能够在课外提高我的汉语水平。我紧接着开始了医学课程的学习，因为整个学习将历时8年，用英文授课。我的同学来自世界各地，一些来自非洲的不同国家，另一些来自欧洲。这提供了同各种各样的人融合和交流的机会。

在成都的埃塞俄比亚人并不多，事实上在我的大学里我是仅有的一名埃塞俄比亚人。要想找一家埃塞俄比亚餐馆，我只能去广州。广州以商业贸易和文化闻名于世，而且是在海外的埃塞俄比亚人和非洲人的聚居地。但从成都到广州的火车(动车——编者注)需要花费9个小时，票价大约750元人民币。因此，我很少去那里。

到目前为止，我在中国的总体感受都很好。我热爱学习的每一分钟，老师和同学们都很热情好客，也很具有合作精神。(作者埃尔米亚斯·伊尔格勒姆，陈一译)

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