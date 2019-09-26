原标题：育儿无关完美

家庭对儿童早期投入的每一秒，都有助于孩子健康快乐成长，拥有良好的人生开端。

“在宝宝出生后的头几年，亲子时光不仅仅带来美好的感受，也给家庭带来不少挑战，并非父母与宝宝相处的每个时刻都是完美的，也会时常找不到正确答案，但这都没关系。”联合国儿童基金会驻华代表芮心月（Cynthia McCaffrey）说，“无论是对于父母、其他养育人还是孩子来说，生活都不会是完美的。然而，孩子成长早期的每一个真实的瞬间都是珍贵并值得赞美的。家长给予孩子的陪伴和为他们提供的营养、保护、关爱及早期启蒙，都有助于他们茁壮成长。”

儿童早期发展为何重要

儿童大脑发育在0-5岁期间十分迅速，每秒钟能够建立超过100万个新的神经元连接，这个速度将再也无法复制。这一时期为儿童的认知、情绪和社会适应能力的发展奠定了基础，从而将影响到他们今后学习和掌握知识、形成观点并作出决策的能力。

在儿童早期对包括营养、卫生、教育、保护，家庭支持服务和社会福利等方面的投资都有助于促进儿童的大脑发育，这不仅为个人还会为国家的发展带来长久深远的影响，这就是“儿童早期发展”的概念。

中国儿童的早期发展状况

全球估计有2.49亿5岁以下儿童因贫困、营养不良、健康状况欠佳以及养育照护不足等未能充分实现发展潜力。而中国，这一数字约为1700万。

全球范围内的证据表明，能否获得优质的养育照护对儿童的早期发展十分关键，无论这样的照护是来自家人、社区还是相关机构中的养育人。儿童可能因贫困或其他社会环境因素而面临逆境，但充满爱、关怀与回应性照护的环境则有助减轻他们受到的负面影响。

在中国，3岁以下儿童中的大多数主要由母亲或家中另一位养育人（主要为老人）抚育。越来越多的年轻职场妈妈肩负着全职工作和照顾儿童的双重责任。在这种背景下，原国家卫生和计划生育委员会在2016年进行的一项调查显示，婴幼儿照护服务需求比高达三分之一，而获得婴幼儿照护服务的儿童占比仅为5.55%。

基于以上数据以及国内人口数量和人口结构的变化，中国政府高度重视优质儿童照护服务的供给以及有利于促进儿童早期发展的婴幼儿照护服务机构与设施的建设发展。政府的发展目标重点关注建立更多的社区婴幼儿照护服务设施、照护服务及质量的标准化，以及支持家庭和社区成为0-3岁儿童早期发展服务的主要提供者。这些举措旨在满足城市和农村家庭对婴幼儿照护服务的需求，让来自各个阶层和不同背景的儿童都能受益。

无论是通过家庭，还是通过社区或相关机构，每一名婴幼儿都应当受益于优质的儿童早期发展服务。作为一项共同的责任，联合国儿童基金会呼吁政府和企业对以下行动计划予以支持：

联合国儿童基金会关于儿童早期发展的六点行动呼吁：

立即对急需的服务进行投资，以便为婴幼儿特别是最贫困的儿童，创造良好的人生开端；

扩大优质的儿童早期发展服务在家庭、学校、社区和卫生保健机构中的覆盖面；

制定和实施家庭友好的儿童早期发展政策，使其成为政府和私营部门的优先议程；

提升全社会对优质的儿童早期发展服务的需求；

收集儿童早期发展基本指标的相关数据，并追踪为最弱势儿童提供服务的进展情况；

为儿童早期发展项目设置专门的领导机构，以更有效地协调跨部门的工作。

在首个全球亲子月期间，联合国儿童基金会推出了一个汇集权威育儿专家建议的新平台——亲子指南。该平台主要面向父母和其他养育人，提供实用、专业、权威的育儿建议，覆盖儿童大脑发育、营养、母乳喂养、卫生保健和早期学习以及其他更多内容。（记者 何思阳）

(责编：郝孟佳、熊旭)